Confiscan 42 paquetes de droga procedentes de Chile en Panamá: Su destino era Australia

Por CNN Chile

08.10.2025 / 07:31

El tipo de droga y el peso total no detallaron, pero los paquetes suelen pesar un kilo y la cocaína es la que más se trafica por los puertos de Panamá.

(EFE).— Un total de 42 paquetes de droga con destino a Europa fueron incautados en un puerto del Pacífico panameño, informó este martes la Policía Nacional (PN) de Panamá.

La sustancia ilícita fue hallada dentro de un contenedor proveniente de Chile y con destino final Australia, señaló un comunicado del ente de seguridad.

El tipo de droga y el peso total no fueron precisados, pero los paquetes de sustancia ilícita suelen pesar un kilo y la cocaína es la que más se trafica por los puertos de Panamá.

La nota oficial añade que se continúan con las investigaciones sobre el alijo incautado en esta operación antidrogas, en el marco de la lucha contra el crimen organizado y el tráfico ilícito en la región.

Panamá, un país de tránsito de drogas producidas en Sudamérica, con destino a EE. UU. —el mayor consumidor de cocaína del mundo— y Europa, decomisó alrededor de 80 toneladas de sustancias ilícitas en el 2024, de acuerdo con datos oficiales.

El más reciente informe de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), publicado a mediados de este 2025, indicó que los puertos panameños están altamente infiltrados por el narcotráfico, cuyos operadores contaminan con drogas los contenedores.

