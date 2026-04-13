Con el 50% de las actas escrutadas: Perú se encamina a segunda vuelta con Keiko Fujimori y Rafael López

Hasta el momento, Fujimori lidera con casi un 17%, mientras que López Aliaga la sigue con cerca del 15% de los votos.

(CNN en Español) — Tras una compleja jornada electoral, Perú se encamina hacia un balotaje entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y el ultraderechista Rafael López Aliaga (Renovación Popular).

Con el 50% de las actas escrutadas, Fujimori lideraba con casi un 17%, mientras que López Aliaga la seguía con cerca del 15% de los votos.

Los comicios del domingo estuvieron marcados por problemas logísticos que obligaron a extender la votación al lunes en trece colegios.

Como se había previsto, ningún candidato consiguió la cantidad de votos necesaria para ganar en primera vuelta. Por eso, los peruanos deberán volver a las urnas para un balotaje el 7 de junio.

Los peruanos acudieron a las urnas este 12 de abril para elegir presidente en una jornada que marcará el rumbo político y económico del país en los próximos años.

En medio de un escenario de alta fragmentación y descontento ciudadano, los votantes decidieron entre diversas propuestas que buscaban responder a desafíos persistentes como la estabilidad institucional, la seguridad y la recuperación económica.