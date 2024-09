¿Por qué Springfield? Cómo una pequeña ciudad de Ohio se convirtió en hogar de miles de haitianos

Springfield ahora es hogar de miles de haitianos. El debate presidencial de la semana pasada puso a la pequeña ciudad en el centro de atención nacional, lo que llevó a más personas a preguntarse cómo una comunidad haitiana ha echado raíces allí y por qué.

(CNN) – Margery Koveleski dice que la pregunta “¿por qué Springfield?” es algo que ha estado escuchando mucho últimamente.

“Todo el mundo hace la pregunta”, comenta Koveleski, una activista comunitaria y traductora en la ciudad de Ohio, en Estados Unidos, que ha estado ayudando a su creciente población haitiana.

Springfield ahora es hogar de miles de haitianos. El debate presidencial de la semana pasada puso a la pequeña ciudad en el centro de atención nacional, lo que llevó a más personas a preguntarse cómo una comunidad haitiana ha echado raíces allí y por qué.

Aquí, un vistazo a algunas preguntas clave y las respuestas que conocemos hasta ahora.

¿Cuántos haitianos viven en Springfield?

No hay un recuento oficial. El alcalde Rob Rue declaró a CNN que la población de la ciudad ha crecido alrededor de un 25% en los últimos tres años, en parte debido a la llegada de inmigrantes haitianos.

Entre 12.000 y 15.000 inmigrantes viven en el condado de Clark, que incluye Springfield, según estimaciones en el sitio web de la ciudad. De ese grupo, se estima que entre 10.000 y 12.000 son haitianos, según una presentación de julio del comisionado de salud del condado, quien citó datos de funcionarios escolares y de servicios sociales.

El censo de 2020 estimó que alrededor de 60.000 personas vivían en Springfield, y los datos de 2022 de la Encuesta de la Comunidad Estadounidense indicaron que alrededor del 2% de la población de la ciudad nació fuera de Estados Unidos.

¿Los envió allí un programa gubernamental de reasentamiento?

No. Los inmigrantes han elegido vivir en Springfield debido a su bajo costo de vida y a que hay trabajo disponible, según un sitio web de la ciudad que señala que “ninguna entidad gubernamental es responsable del influjo de haitianos en el condado de Clark”.

“Cualquier sistema va a tener dificultades con el rápido crecimiento de la población que hemos visto”, afirmó el comisionado de salud del condado Clark, Chris Cook, al Consejo de la Ciudad de Springfield en julio, mientras enfatizaba la importancia de obtener más recursos y financiamiento para ayudar.

“Esto no es parte de un programa federal de reasentamiento (…). No es un lugar planificado, y no es un lugar al que esos recursos vayan inicialmente por política”, dijo.

Entonces, ¿cómo terminaron allí? ¿Y por qué Springfield fue su destino?

Funcionarios y residentes de Springfield que han hablado con CNN dicen que las oportunidades de empleo y el boca a boca atrajeron una afluencia de inmigrantes a la ciudad.

Koveleski, la intérprete y activista comunitaria, comentó que la noticia de que había trabajos disponibles se difundió rápidamente entre los familiares y amigos de los haitianos.

“Antes de que pudieras darte cuenta”, señaló a Omar Jimenez de CNN, “era casi como si hay una buena oferta de viernes y obtuviste una gran oferta en Macy’s, le dices a todos tus amigos, y las tiendas se llenan”.

El gobernador de Ohio, Mike DeWine, dijo que las empresas en el área están agradecidas de tener la ayuda de una fuerza laboral en crecimiento.

“Ohio está en movimiento, y Springfield realmente ha tenido un gran resurgimiento con la llegada de muchas empresas. Estos haitianos vinieron a trabajar para estas empresas”, aseveró a ABC el domingo. “Lo que nos dicen las empresas es que son muy buenos trabajadores. Están muy contentos de tenerlos allí, y francamente, eso ha ayudado a la economía”.

¿Ha cambiado algo con la inmigración haitiana a Estados Unidos?

Sí. En los últimos años, el número de haitianos en Estados Unidos que ha recibido permiso para trabajar legalmente ha crecido.

En enero de 2023, la administración de Joe Biden anunció que los haitianos estarían entre un nuevo grupo de nacionalidades elegibles para un programa que los funcionarios esperaban creara más vías legales hacia Estados Unidos y disminuyera la presión en la frontera.

En el marco del programa, los solicitantes son evaluados y deben tener un patrocinador en Estados Unidos. Los participantes aprobados reciben autorización de viaje y un permiso que les permite ingresar legalmente al país.

Más de 210.000 haitianos han sido admitidos en Estados Unidos a través del programa, según datos publicados esta semana por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Y los haitianos constituyen la mayor parte de los participantes en el programa, que también proporciona mecanismos para cubanos, nicaragüenses y venezolanos.

Los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional han acreditado al programa con la disminución de cruces ilegales en la frontera, pero también ha atraído críticas y desafíos legales de fiscales generales republicanos que han argumentado que el programa en sí es ilegal.

Además, pausaron el programa durante varias semanas este verano debido a preocupaciones de fraude, pero lo reiniciaron el mes pasado, diciendo que habían agregado salvaguardas adicionales y una evaluación para los patrocinadores.

Cook, el comisionado de salud del condado Clark, señaló el programa como una de varias rutas de inmigración que los haitianos de la comunidad habían tomado hacia Estados Unidos. También citó un programa de reunificación familiar que permite a los residentes permanentes legales y ciudadanos traer a miembros de la familia legalmente a Estados Unidos y a los permisos otorgados en la frontera.

El gobierno de Biden también amplió este año las protecciones contra la deportación para los haitianos en el país, estimando que unas 300.000 personas podrían acogerse al estatuto de protección temporal.

¿Ha sucedido esto antes?

La situación en Springfield sigue un patrón familiar, según Julia Gelatt, directora asociada del programa de política de inmigración de Estados Unidos del Instituto de Política Migratoria no partidista.

“Sabemos que los inmigrantes tienden a mudarse a lugares con oportunidades económicas, y luego, una vez que los inmigrantes se establecen en un nuevo destino donde hay trabajos y donde la vida es buena, entonces le dicen a sus amigos y familiares, ya sea en casa o en otras partes de Estados Unidos, y luego las personas siguen sus redes sociales”, declaró Gelatt.

“Hemos visto esto desde las antiguas olas de migración europea, pero también más recientemente”.

En la década de 1990, por ejemplo, surgieron tensiones cuando las poblaciones inmigrantes que buscaban trabajo se mudaron a pequeños pueblos y ciudades en el sureste.

“Cuando hay un ritmo rápido de cambio dentro de una localidad, esa tiende a ser donde vemos más tensiones surgir sobre el costo de la inmigración o sobre las diferencias sociales”, dijo.

Y añadió: “Las tensiones que estamos viendo en Springfield, y también los patrones, son cosas que se han desarrollado en todo Estados Unidos en muchos períodos de la historia de nuestro país”.

¿Qué está llevando a los inmigrantes haitianos a EE.UU.?

Hay una larga historia de inmigración haitiana a Estados Unidos en respuesta a la inestabilidad política, crisis económica y desastres naturales, indica Gelatt. Más recientemente, la intensificación de la violencia de las pandillas tras el asesinato del presidente de Haití en 2021 ha llevado a muchos a abandonar el país.

“Haití ha tenido graves desafíos económicos y, más recientemente, una inmensa presencia de pandillas que realmente ha amenazado el estado de derecho y la seguridad para muchas personas en Haití, y ha interrumpido las operaciones de muchas funciones básicas del país”, sostiene.

Algunos de los haitianos que han llegado recientemente a Estados Unidos habían estado viviendo durante años en América del Sur, pero abandonaron la región cuando las oportunidades laborales se agotaron.

“Algunos haitianos que habían estado viviendo en América del Sur y habían tenido hijos allí y estaban construyendo sus vidas hicieron un movimiento secundario a Estados Unidos, donde vieron mayores oportunidades económicas para ellos mismos”, dijo Gelatt.

El programa de permisos humanitarios, ¿está relacionado con aumentos similares en las poblaciones inmigrantes en otras partes de Estados Unidos?

Es muy probable, dado lo que la historia nos ha mostrado sobre los patrones de inmigración, pero aún no tenemos datos gubernamentales que desglosen dónde viven los participantes en este programa o sus patrocinadores.

CNN se ha comunicado con los Servicios de Ciudadanía e Inmigración para solicitar esos datos.

Un informe de abril de la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes enumeró aeropuertos de todo el país a los que participantes en el programa han llegado. El documento, basado en datos de enero a agosto de 2023, listó a Miami, Fort Lauderdale y la ciudad de Nueva York como los principales destinos, con un total de más de 160.000 arribos a esos aeropuertos.

El informe también enumera otros más de 50 aeropuertos en Estados Unidos y Canadá relacionados con el programa, incluidos Cincinnati y Columbus, pero no especifica el número de llegadas en esas ciudades de Ohio.

¿Qué ha estado sucediendo en Springfield desde que llegaron los inmigrantes?

Los comentarios infundados de la semana pasada del expresidente Donald Trump durante el debate presidencial, acusando a los migrantes en Springfield de comer mascotas, atrajeron la atención nacional a la ciudad.

Las afirmaciones han sido ampliamente desacreditadas, pero la difusión de desinformación ha tocado preocupaciones reales de los locales sobre los dolores de crecimiento de la ciudad, dijeron personas que viven en el área a CNN.

En una carta de julio dirigida a los senadores Sherrod Brown de Ohio y Tim Scott de Carolina del Sur, el administrador de la ciudad, Bryan Heck, dijo que la escasez de viviendas ha presentado una “crisis” para la ciudad desde 2018 y que la población en expansión de la ciudad ha agregado estrés.

DeWine, el gobernador de Ohio, declaró esta semana que estaba proporcionando apoyo estatal adicional a la ciudad para ayudar con el estrés en los sistemas de salud y seguridad pública debido al influjo de inmigrantes.

Pero en una entrevista con “This Week” de ABC, el gobernador republicano enfatizó el beneficio económico que los inmigrantes haitianos están trayendo a la ciudad.

“Cuando pasas de una población de 58.000 y agregas 15.000 personas a esa cifra, vas a tener algunos desafíos y algunos problemas, y los estamos abordando”, aseguró. No obstante, describió a los inmigrantes haitianos como una “influencia positiva”.

“Personas que quieren trabajar, personas que valoran a sus hijos, que valoran la educación, ya sabes, estas son influencias positivas en nuestra comunidad en Springfield”, manifestó, “y cualquier comentario sobre eso en otro sentido, creo que es hiriente y no es útil para la ciudad de Springfield y la gente de Springfield”.

Chelsea Bailey, Omar Jimenez, Meridith Edwards, Chris Boyette, Jack Forrest y Priscilla Alvarez de CNN contribuyeron a este informe.