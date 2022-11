(CNN) – La ex columnista E. Jean Carroll demandó al ex presidente Donald Trump por agresión y difamación en virtud de una nueva ley de Nueva York que permite a los adultos que denuncian agresión sexual presentar demandas años después del ataque.

Carroll presentó la demanda el jueves, el primer día en que se pueden presentar demandas civiles bajo la nueva ley, la Ley de Sobrevivientes Adultos, que otorga a los adultos una ventana de un año para presentar un reclamo.

La demanda es la segunda que Carroll presenta contra Trump, pero la primera en buscar que rinda cuentas por agresión por presuntamente violarla en el vestidor de una tienda de Nueva York a mediados de la década de 1990. La demanda también alega un nuevo reclamo por difamación basado en declaraciones que Trump hizo el mes pasado.

Carroll le está pidiendo a un juez que ordene a Trump que se retracte de sus declaraciones difamatorias y otorgue daños compensatorios, punitivos y ejemplares en una cantidad que se determinará en el juicio.

“La agresión sexual subyacente de Trump hirió gravemente a Carroll, causándole dolor y sufrimiento significativos, daños psicológicos duraderos, pérdida de dignidad e invasión de su privacidad. Su reciente declaración difamatoria solo se ha sumado al daño que Carroll ya había sufrido“, alega la demanda.

En una audiencia en la corte el martes por la demanda anterior, la abogada de Trump, Alina Habba, le dijo al juez Lewis Kaplan que aún no había sido contratada para representar a Trump en la demanda de la Ley de Sobrevivientes Adultos.

Kaplan señaló que Trump sabía que esta demanda “vendría desde hace meses y haría bien en decidir quién lo representa en ella”.

En 2019, Carroll demandó a Trump por difamación después de que él negó su acusación de agresión sexual, dijo que nunca conoció a Carroll, que ella no era su tipo y que inventó la historia para impulsar las ventas de su nuevo libro.

En la demanda del jueves, Carroll reiteró esas declaraciones anteriores y agregó una nueva, de octubre de 2022, cuando Trump dijo cosas similares sobre ella cuando estaba listo para rendir declaración relacionada con la demanda de 2019.

“No conozco a esta mujer, no tengo idea de quién es, aparte de que parece que me tomó una foto hace muchos años, con su esposo, estrechándome la mano en una línea de recepción en un evento de caridad de celebridades. Inventó por completo la historia de que la conocí en las puertas de una tienda llena de gente en la ciudad de Nueva York y, en cuestión de minutos, la ‘desmayé’“, publicó Trump en su plataforma de redes sociales Truth Social.

“Es un engaño y una mentira, al igual que todos los otros engaños que me han jugado durante los últimos siete años. Y, aunque se supone que no debo decirlo, lo haré. ¡Esta mujer no es mi tipo!”, decía la publicación.

Habba respondió a la presentación el jueves y dijo: “Si bien respeto y admiro a las personas que se presentan, este caso lamentablemente es un abuso del propósito de esta Ley que crea un precedente terrible que corre el riesgo de deslegitimar la credibilidad de las víctimas reales”.

La demanda por difamación de Carroll en 2019 contra Trump ha estado en juego. Los abogados de Trump impugnaron la demanda diciendo que el Departamento de Justicia debería ser sustituido como acusado, ya que Trump, como presidente, estaba respondiendo a las preguntas de los periodistas sobre las acusaciones de Carroll. El Departamento de Justicia estuvo de acuerdo.

Kaplan falló a favor de Carroll, pero Trump y el Departamento de Justicia apelaron. Un tribunal federal de apelaciones en Nueva York dictaminó que Trump era un empleado federal en ese momento, pero le pidió a un tribunal de apelaciones de Washington, DC, que determinara si las declaraciones caían dentro del alcance de su empleo.

La corte de apelaciones de DC aceleró el caso y podría decidir a principios del próximo año. Si el tribunal falla en contra de Carroll, es probable que se desestime el caso porque el gobierno federal no puede ser demandado por difamación.

Si se desestima el caso de 2019, los reclamos de difamación de 2022 no se verían afectados, ya que Trump no era un empleado federal el mes pasado cuando hizo las nuevas declaraciones.

Los abogados de Carroll le pidieron previamente a Kaplan que combinara las acciones de 2019 y 2022 en un solo juicio a principios del próximo año. El juez dijo que pesaría la próxima semana.