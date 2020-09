View this post on Instagram

Te invitamos a conocer las distintas actividades culturales y tradicionales que ponemos a disposición en la #semanadechileenargentina 🇨🇱🎉🇦🇷❤️🍷 Del 4 al 20 de Septiembre: – 9 Monumentos y edificios icónicos de la @buenosaires estarán iluminados con los colores ⚪️🔵🔴 – Talleres de Cueca y Cocina Chilena desde el Facebook CCMATTA – Concierto OnLine desde el @teatrocolon – Duelo de Payadores 🇨🇱🇦🇷🥇🥇 – Concursos de pintura Y muchas sorpresas más!! Participa activamente en redes, sube fotos y no te pierdas desde tu casa estas entretenidas actividades!! Sean todos bienvenidos…. y Viva Chile!! #culturaencasa #semanadechileenba #chilenosenargentina #chilenosenbuenosaires #argentinachile #chileargentina #fiestaspatriaschile Gracias @bacultura y a @chilenosenbuenosaires !!! 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻🥇🎉