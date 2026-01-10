Cifran en 65 los muertos en protestas en Irán mientras el ayatolá Jamenei apunta a Estados Unidos como incitador

A pesar de los intentos por detenerlas mediante apagones masivos, las manifestaciones antigubernamentales continúan con la misma intensidad, habiendo alcanzado ya su segunda semana. Mientras Trump ha advertido a las autoridades iraníes, el ayatolá Alí Jamenei responsabilizó a Estados Unidos de haber incitado las protestas.

(CNN) – Un médico iraní en la ciudad nororiental de Neyshabur dijo a CNN en un mensaje de audio que las autoridades iraníes utilizaron “rifles militares” para matar a “al menos 30 personas” allí ayer.

“Entre ellos había niños”, dijo el médico. “Un niño de 5 años recibió un disparo mientras estaba en brazos de su madre”.

El médico agregó que los ataques dejaron muchos heridos y que las autoridades han disparado contra peatones y transeúntes.

“Los hospitales están extremadamente caóticos y los pacientes tienen miedo de ser ingresados ​​y ser identificados”, dijo. “Por eso, intentamos informar a la gente y atenderlos en clínicas privadas”.

CNN no puede verificar de forma independiente el número de víctimas que proporcionó. Un grupo de derechos humanos con sede en EE.UU. ha estimado al menos 65 muertes en protestas en los últimos 13 días, aunque CNN tampoco pudo verificar esas cifras de forma independiente.

CNN se ha comunicado con la Sección de Intereses de Irán en Washington, DC, y con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán para solicitar comentarios.

Manifestantes hablan de “cadáveres apilados”

Varios iraníes que protestaron en Teherán durante los últimos días hablaron con CNN sobre lo que presenciaron, describiendo enormes multitudes y sentimientos de esperanza, así como violencia brutal y decenas de cadáveres.

Una mujer de unos 60 años y un hombre de 70 años describieron haber visto personas de todas las edades en las calles de la capital iraní el jueves y el viernes.

Sin embargo, anoche las fuerzas de seguridad blandiendo rifles militares mataron a “muchas personas”, dijeron.

Otros manifestantes en otro barrio de Teherán declararon a CNN que habían ayudado a un hombre de unos 60 años que había resultado gravemente herido durante la represión. Tenía unos 40 perdigones alojados en las piernas y un brazo roto, según informaron.

Intentaron conseguirle asistencia médica en varios hospitales, pero dijeron que la situación era “completamente caótica”. Una mujer describió haber visto “cuerpos apilados unos sobre otros” en el hospital.

Otros dijeron a CNN que la cantidad de personas en las calles era incomparable con todo lo que habían experimentado antes, y describieron las escenas como “increíblemente hermosas y esperanzadoras”.

Un discurso televisado del líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei, anoche cambió el ambiente. Poco después, la represión se tornó increíblemente violenta, según informaron los manifestantes.

“Lamentablemente, tendremos que aceptar la realidad de que este régimen no será derrotado sin fuerza externa”, dijo un manifestante a CNN.

