Cierre del Gobierno federal en EE.UU. genera problemas en aeropuertos: Retrasos en vuelos y torres de control cerradas

(CNN) — Un piloto que se preparaba para despegar el lunes desde el Aeropuerto Hollywood Burbank, en California, tomó la medida rutinaria de comunicarse por radio con la torre de control de tráfico aéreo.

Pero en lugar de la habitual conversación de ida y vuelta para coordinar la salida, el piloto recibió una respuesta diferente: “La torre está cerrada debido a la falta de personal”, según el audio grabado por LiveATC.net.

El intercambio es un ejemplo del impacto que el actual cierre gubernamental está teniendo en los viajeros de todo Estados Unidos, ya que los problemas de personal de los controladores de tráfico aéreo han provocado demoras en los principales aeropuertos y han obligado a los pilotos en algunas áreas a recurrir a flujos de trabajo alternativos.

Los controladores son considerados trabajadores esenciales, por lo que deben trabajar durante el cierre, pero no reciben pago.

12 instalaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) sufrieron escasez de personal el lunes por la noche. Las torres de control de Burbank, Phoenix y Denver presentaron los llamados “factores desencadenantes de personal” reportados en el plan de operaciones público de la FAA.

Otras instalaciones que gestionan el tráfico aéreo en los aeropuertos de Newark, Nueva Jersey; Jacksonville, Florida; Chicago, Washington, e Indianapolis también sufrieron escasez de personal.

Quizás el impacto más dramático se produjo en el aeropuerto de Burbank, donde la torre de control se cerró por completo alrededor de las 16:15 del lunes. Los vuelos pudieron despegar y aterrizar, pero tuvieron que seguir los procedimientos típicos de aeropuertos pequeños sin torres de control. En un momento dado, se reportaron retrasos de más de dos horas y media.

Los aeropuertos Internacionales de Denver y Newark Liberty sufrieron retrasos en tierra, lo que impidió el despegue de los vuelos hasta que los controladores pudieran gestionarlos. Ambos aeropuertos son importantes centros de operaciones de United Airlines; la aerolínea no respondió a la solicitud de comentarios de CNN.

El número de controladores que se reportan enfermos ha aumentado desde el inicio del cierre, dijo el secretario de Transporte, Sean Duffy, en una conferencia de prensa el lunes después de hablar con los controladores en la torre de Newark.

“Así que ahora, mientras controlan nuestro espacio aéreo, lo que piensan es: ‘¿Cómo voy a pagar mi hipoteca? ¿Cómo voy a pagar el auto?’”, señaló. “¿Creo que están más estresados ​​ahora mismo en nuestras torres? Sí. ¿Es inseguro nuestro espacio aéreo? No”.

Durante este cierre, dijo Duffy, el Gobierno hará lo que sea necesario para mantener el espacio aéreo seguro.

“Si tenemos más llamadas por enfermedad, reduciremos el flujo a un ritmo que sea seguro para el pueblo estadounidense”, comentó, anticipando los retrasos que se verán más tarde ese mismo día.

El cierre gubernamental de 35 días, que se extendió de diciembre de 2018 a enero de 2019, finalizó después de que 10 controladores aéreos se quedaran en casa, lo que paralizó el tráfico aéreo. Los retrasos, sumados a los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) que se reportaron enfermos y causaron retrasos en los controles de seguridad, llevaron al fin de dicho cierre.

Las acciones laborales organizadas, como las huelgas, están prohibidas por la ley federal, pero como la dotación de personal para el control del tráfico aéreo es tan limitada, un pequeño número de empleados que se toman tiempo libre no programado podría ser suficiente para causar problemas importantes.

“Si alguien tiene que tomarse una baja por enfermedad para conducir Uber y marcar la diferencia, esas son decisiones que tomará él mismo”, acotó Duffy, pidiendo el fin del cierre parcial del Gobierno, del que culpa a los demócratas del Congreso. “No quiero que encuentren un segundo trabajo para pagarse, un trabajo para pagar las cuentas. Quiero que se les pague por el trabajo que hacen hoy, manteniendo nuestros aviones en el aire”.

La Asociación Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo (NATCA, por sus siglas en inglés), el sindicato que representa a los controladores, afirmó que los problemas ponen de relieve una escasez de personal que ya dura décadas.

“Es normal que algunos controladores aéreos se reporten enfermos cualquier día, y este es el último ejemplo de la fragilidad de nuestro sistema de aviación en medio de la escasez nacional de estos profesionales de seguridad esenciales”, declaró la NATCA en un comunicado.

“Casi 11.000 controladores totalmente certificados permanecen en sus puestos, muchos de ellos trabajando turnos de 10 horas hasta seis días a la semana, demostrando una dedicación extraordinaria para guiar de forma segura a millones de pasajeros a sus destinos, todo ello sin cobrar durante este cierre”.

Al menos una torre de control cerró en Estados Unidos

El lunes en Burbank, el piloto que se comunicó por radio con la torre de control antes del despegue recibió un mensaje indicando que los trabajadores se habían ido a casa.

“El área despejada está cerrada, la de tierra está cerrada, la de local está cerrada. La torre está cerrada por falta de personal. Por favor, contacte a SoCal al número 800”, le dijo una voz a un piloto en la frecuencia de la torre, en un audio grabado por LiveATC.net.

TRACON del Sur de California, una instalación de la FAA en San Diego que maneja el tráfico en toda la región, se hizo cargo de algunas operaciones, pero muchos aspectos del control del tráfico aéreo quedaron en manos de los pilotos.

La frecuencia de radio de la torre se convirtió en una “frecuencia común de asesoramiento de tráfico”, lo que significa que los pilotos coordinan sus intenciones con cualquier otro avión que esté escuchando y son responsables de escuchar y mantenerse alejados de otras aeronaves.

“Tráfico de Burbank, aquí el Southwest 737 [vuelo] 2998 saliendo de la pista 15 en Burbank”, informó un piloto de Southwest Airlines a quien lo escuchaba, según LiveATC.net. “Si hay otro tráfico, por favor, avísenme”.

Dos helicópteros cercanos respondieron y dijeron que no estaban en el camino del despegue.

El procedimiento se utiliza normalmente en aeropuertos pequeños que no tienen torre de control o durante períodos de poca actividad en los que las torres más pequeñas están cerradas, como por ejemplo, durante la noche.

Aeropuertos pequeños perderán los subsidios gubernamentales para vuelos

Lo que aumenta el dolor de los viajeros en medio del cierre parcial del Gobierno es la expiración de los subsidios para los vuelos a ciudades más pequeñas.

El Servicio Aéreo Esencial, que proporciona fondos a las aerolíneas para volar a ciudades pequeñas que de otra manera no recibirían servicio aéreo, expirará el domingo, anunció el lunes el Departamento de Transporte.

El programa de Servicios Aéreos Esenciales (EAS, por sus siglas en inglés) se creó para garantizar que las comunidades rurales más pequeñas cuenten con el servicio de las aerolíneas. El Departamento de Transporte ha agotado todos los recursos para prolongar el déficit, según declaró, lo que incluye la transferencia de fondos no relacionados de la FAA como anticipo.

“El principal usuario de este espacio aéreo es Alaska”, declaró Duffy a la prensa. “En Alaska no hay carreteras. Se viaja por aire, y muchas de estas comunidades son pequeñas. Alaska se verá afectada, pero todos los estados del país se verán afectados por la incapacidad de proporcionar subsidios a las aerolíneas para que presten servicio a estas comunidades”.

Varias de las aerolíneas que operan estos vuelos planean continuar en el futuro inmediato, pero si el cierre gubernamental se prolonga podrían detenerlos.

“Estamos trabajando con cada comunidad y evaluando nuestras capacidades en caso de un cierre gubernamental prolongado”, declaró Skywest Airlines, uno de los mayores operadores del EAS, en un comunicado. “Nuestra intención es cumplir con nuestros compromisos de servicio, incluidos los del programa federal EAS”.

Alaska Airlines opera vuelos a seis ciudades bajo el programa.

“El apoyo del programa de Servicios Aéreos Esenciales es necesario para mantener este servicio comunitario vital”, declaró la aerolínea en un comunicado. “A pesar de esta posible incertidumbre, Alaska Airlines planea continuar operando vuelos confiables según lo programado, mientras el Gobierno federal trabaja para resolver el cierre”.

Estados Unidos: Las consecuencias del cierre del Gobierno federal

Cuando el Gobierno federal cierra, “socava” la capacidad de la Administración Federal de Aviación de llevar a cabo eficazmente su misión “crítica para la seguridad”, según concluyó un informe de 2023 de un panel independiente de expertos en seguridad de la aviación.

La FAA encargó al Equipo de Revisión de Seguridad del Sistema Nacional del Espacio Aéreo la identificación de riesgos en dicho sistema. Su informe detalla los cierres anteriores y su impacto directo en la aviación.

“Este proceso intermitente en el Congreso ha provocado la interrupción de actividades críticas, en particular la contratación y capacitación de controladores de tráfico aéreo”, se lee en el informe. “También ha ralentizado la implementación de programas clave de modernización tecnológica, retrasado miles de vuelos y paralizado miles de millones de dólares en inversiones en infraestructura aeroportuaria. Esta situación dificulta enormemente que la FAA lleve a cabo eficazmente la planificación y ejecución de sus operaciones a largo plazo”.

“Una operación crítica para la seguridad que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, y que sustenta el 5,2 % del producto interno bruto nacional, nunca debería experimentar una interrupción en las asignaciones o autorizaciones”, dice el documento.