(CNN) – Ukrtelecom, un destacado proveedor ucraniano de líneas telefónicas e Internet, fue el objetivo de un “poderoso ataque cibernético” el lunes, dijeron funcionarios ucranianos.

El ataque cibernético fue “neutralizado” y, a medida que continúa la recuperación del ataque, se ha dado prioridad al mantenimiento de los servicios de comunicaciones para el ejército de Ucrania, según un tuit del Servicio Estatal de Comunicaciones Especiales y Protección de la Información de Ucrania.

La agencia culpó al “enemigo” por el hackeo en una aparente referencia a Rusia.

La conectividad en Ukrtelecom, que se describe a sí misma como el “operador de línea fija más grande de Ucrania”, se desplomó el lunes al 13% de los niveles anteriores a la guerra, según NetBlocks, que rastrea la conectividad a Internet.

Los proveedores de telecomunicaciones ucranianos han experimentado una ola de ataques mientras continúa el bombardeo ruso del país.

A principios de este mes, los piratas informáticos provocaron interrupciones en un proveedor de servicios de Internet ucraniano, Triolan, que tiene clientes en las principales ciudades.

Today, the enemy launched a powerful cyberattack against #Ukrtelecom ’s IT-infrastructure. According to Yurii Shchyhol, the Chairman of the @dsszzi, at the moment massive cyberattack against #Ukrtelecom is neutralized. Resuming services is under way. #Ukraine #CyberAttack #war

— SSSCIP Ukraine (@dsszzi) March 28, 2022