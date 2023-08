(CNN) — Chris Noth dio su primera entrevista abordando las acusaciones de abuso sexual en su contra en 2021.

El actor tocó el tema con USA Today en medio de una conversación sobre su rol como portavoz de Samuelsohn, una compañía de trajes a medida que lanzó una campaña para crear conciencia sobre la salud mental de los hombres.

En la instancia, Noth dijo que solo es culpable de serle infiel a su esposa.

“Me alejé de mi esposa, es devastador para ella y no es una imagen muy bonita (…), pero no es un delito”, dijo durante la entrevista.

En una historia de 2021 publicada por The Hollywood Reporter, dos mujeres, que usaban seudónimos para proteger su privacidad, acusaron a Noth de agredirlas sexualmente.

Los supuestos incidentes ocurrieron en 2004 en Los Ángeles y 2015 en Nueva York, respectivamente. Las mujeres dijeron que el hecho de que Noth retomase el rol que tuvo en Sex and the City volviendo a interpretar a Mr. Big en la serie And Just Like That las motivó a presentarse.

“Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o hace 30 días, ‘no’ siempre significa ‘no’, esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consensuados. Es difícil no cuestionar el momento en que se publicaron estas historias. No sé con certeza por qué están saliendo a la superficie ahora, pero sí sé esto: no agredí a estas mujeres”, dijo Noth en un comunicado a CNN en ese momento.

En su nueva entrevista, Noth habló sobre lo que dice que fue su adulterio y le dijo a la publicación: “Te das las mismas excusas que muchos hombres; es solo un pequeño baile lateral, y es divertido”.

“No estás lastimando a nadie. Nadie va a saber sobre esto, ya sabes, y el sexo es simplemente agradable”, dijo. “Y de repente, mucha gente quiere tener sexo contigo. Es como, ‘bueno, no voy a volver a tener esta oportunidad‘”.

No se presentaron cargos penales contra Noth, pero fue despedido del programa de CBS The Equalizer y dejó de participar en And Just Like That… Las estrellas del programa, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis emitieron un comunicado en apoyo a las presuntas víctimas.

Según USA Today, Noth, quien también fue eliminado de un anuncio de Peloton que protagonizó, perdió un trato de US $12 millones con su compañía de tequila.

“No hay nada que pueda decir para cambiar la opinión de nadie cuando tienes ese tipo de maremoto”, dice ahora el actor de 68 años.

“Suena a la defensiva. No soy culpable. No hay juzgado penal. No hay juicio penal”, dijo. “No hay nada para mí por lo que subir al estrado y sacar mi historia, conseguir testigos”.