Choque de trenes que transportaban turistas a Machu Picchu deja un muerto y decenas de heridos

Dos trenes chocaron la noche del martes en Machu Picchu, dejando a una persona fallecida. La víctima era un trabajador ferroviario, según informó la Policía de Cuzco.

(AP) — Dos trenes que llevaban turistas al famoso sitio arqueológico de Machu Picchu, en Perú, chocaron el martes, dejando al menos una persona muerta y unos 30 pasajeros heridos.

La persona fallecida era un trabajador ferroviario, según Jhonathan Castillo Gonzalez, capitán del departamento de policía de Cuzco. Dijo a Associated Press que la empresa ferroviaria suspendió los servicios en la línea que conecta Machu Picchu con la ciudad cercana de Cuzco tras el accidente.

Según la empresa que opera el ferrocarril, un tren que venía de Machu Picchu colisionó con un tren que se dirigía hacia allí en las primeras horas de la tarde, cerca de Qoriwayrachina, también un sitio arqueológico.

No se dispuso de más detalles sobre la causa del accidente de inmediato.

Videos en medios locales mostraron vagones de tren con ventanas rotas y costados abollados, detenidos en una vía férrea rodeada de un frondoso bosque y una enorme roca.

Machu Picchu recibe alrededor de 1,5 millones de visitantes al año, la mayoría de los cuales llegan en tren al pueblo cercano de Aguas Calientes. Conocido por sus piedras perfectamente encajadas, el sitio fue construido en el siglo XV por los incas y sirvió como santuario para los emperadores de la nación.

El número de personas que visitan Machu Picchu ha aumentado aproximadamente un 25 % en la última década, pero el turismo en la zona también se ha visto afectado por la inestabilidad política y disputas sobre la gestión del sitio, con manifestantes que a veces bloquean la vía férrea que conduce al antiguo sitio.

Machu Picchu también puede alcanzarse a pie, desde el pequeño pueblo de Ollantaytambo. La caminata toma alrededor de cuatro días.