China vuelve a condenar la captura de Maduro por parte de Estados Unidos

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China pidió el lunes la liberación inmediata de Maduro y su esposa, quienes comparecerán ante un tribunal de Nueva York más tarde el lunes.

China condenó nuevamente la acción de Estados Unidos de capturar al presidente de Venezuela Nicolás Maduro, afirmando que viola claramente el derecho internacional y amenaza la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe

El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que Estados Unidos debe “cesar los intentos de subvertir al gobierno venezolano y resolver las diferencias mediante el diálogo y las negociaciones”.

Cuando se le preguntó sobre los contactos con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, el Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que China “cree que el gobierno venezolano manejará adecuadamente sus asuntos internos de acuerdo con su propia constitución y leyes”.

“Independientemente de cómo cambie la situación política de Venezuela, la voluntad de China de profundizar la cooperación práctica con Venezuela en todos los campos no cambiará”.

“China apoya la convocatoria de una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU sobre los ataques militares de Estados Unidos contra Venezuela”, declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores. La reunión de la ONU se llevará a cabo más tarde el lunes a petición de Colombia.

El domingo, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, acusó a Estados Unidos de actuar como un “juez mundial” al detener a Maduro para someterlo a juicio en Nueva York.

“Nunca hemos creído que ningún país pueda actuar como policía del mundo, ni aceptamos que ninguna nación pueda pretender ser el juez del mundo”, dijo Wang durante una reunión en Beijing con su homólogo paquistaní.

“La soberanía y la seguridad de todos los países deben estar plenamente protegidas por el derecho internacional”, añadió.