Condenan a chileno en Australia por grabar a mujeres en baño con cámara oculta

Luis Alberto Cancino Mena recibió nueve meses de pena remitida y prohibición de acercarse a las víctimas, tras ser hallado culpable de grabar sin consentimiento a sus compañeras de casa en Sídney con una cámara escondida en un lápiz.

Un tribunal australiano sentenció a Luis Alberto Cancino Mena, chileno de 30 años, a nueve meses de pena remitida bajo un Intensive Correction Order (ICO) y a la prohibición de acercarse a las mujeres que grabó sin su consentimiento. El caso fue ventilado por la Corte de Waverley, en el Este de Sídney.

Según informó el diario The Australian, Cancino Mena utilizó una “cámara bolígrafo” para registrar imágenes de sus compañeras de casa en el baño que compartían. El juez Michael Barko calificó la conducta como “inaceptable” y “una perversión”, añadiendo que “el público australiano no lo quiere aquí”.

El acusado arrendaba una vivienda en Queens Park junto a tres mujeres. En febrero de este año, una de ellas encontró el dispositivo en el suelo del baño y dio aviso a la policía. Las imágenes revelaron que el aparato había sido manipulado para grabar de forma oculta momentos íntimos de las víctimas.

Además de la pena remitida, el fallo prohíbe a Cancino Mena vigilar o acercarse a las afectadas, y le impone la obligación de seguir indicaciones de un oficial de correcciones. El juez subrayó que el acto constituye “una afectación directa a la indemnidad sexual de las víctimas” y que “desde la perspectiva de los bienes jurídicos, es de menor entidad, que sería la imagen”.

El magistrado también señaló que la condena busca prevenir que el acusado vuelva a incurrir en este tipo de delitos y destacó que el proceso judicial comenzó con su detención tras la denuncia de las afectadas.