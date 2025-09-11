Misteriosa muerte de chilena en Nueva York: Familia pide aclarar circunstancias del caso

Lorena Soto, de 43 años, fue hallada sin vida en su departamento del Bronx. Su entorno apunta a problemas con su pareja y pide que se esclarezca lo ocurrido.

La sorpresiva muerte de, chilena de 43 años, mantiene en incertidumbre a su familia. La mujer fue hallada sin vida en el suelo de su departamento, ubicado en el Bronx, Nueva York, por su pareja, un ciudadano de origen dominicano.

Hasta ahora, las autoridades estadounidenses no han precisado la causa del fallecimiento.

Según relató su entorno a medios locales, el hecho ocurrió horas después de que Lorena hablara por mensajes con su hija, mostrándose de buen ánimo tras someterse a exámenes médicos.

Pablo Soto, hermano de la víctima, señaló que ella vivía en Estados Unidos desde febrero del año pasado y estaba en tratamiento por un problema de columna. Tenía programada una nueva cirugía el 9 de septiembre.

Su madre, Clotilde Lobos, aseguró que la mujer “estaba bien, sana y contenta”, aunque reconoció que enfrentaba dificultades: extrañaba a sus hijos en Chile, no lograba encontrar trabajo por no contar con papeles definitivos y tenía conflictos con su pareja.

“Era muy celoso, la presionaba mucho. Ella me decía que la relación ya no daba para más, pero no creo que él le haya hecho daño”, comentó.

La familia pide que el hombre entregue detalles claros sobre lo ocurrido y que las autoridades estadounidenses investiguen a fondo para esclarecer la muerte de Lorena Soto, cuyo cuerpo fue encontrado boca abajo y con una data aproximada de dos horas, según el relato del conviviente.