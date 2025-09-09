Chile condena ataque israelí en Qatar: “Pone en riesgo la posibilidad de alcanzar una tregua humanitaria”

El bombardeo, confirmado por funcionarios israelíes a CNN, se perfila como el primer ataque militar conocido de Israel contra el grupo militante palestino en territorio catarí.

El Gobierno condenó este martes el reciente ataque atribuido a Israel en Doha, capital de Qatar, dirigido contra integrantes del liderazgo de Hamás, entre ellos su principal negociador, Khalil Al-Hayya.

La acción ha desatado una ola de críticas a nivel internacional. En Chile, la Cancillería denunció que este tipo de actos representa una grave violación a la integridad territorial de Qatar, país que ha jugado un rol clave como mediador en las negociaciones para un alto al fuego en Gaza.

“El Gobierno de Chile condena de manera enérgica el ataque ocurrido en Doha, que pone en serio riesgo las gestiones diplomáticas en curso, incluyendo la posibilidad de alcanzar una tregua humanitaria y la liberación de rehenes”, señaló el Ejecutivo a través de un comunicado.

Cancillería también reiteró su llamado urgente a “detener los bombardeos y desplazamientos forzados en Gaza“, donde la población civil continúa enfrentando una devastadora crisis humanitaria.

Finalmente, reafirmó “su compromiso con el derecho internacional, la solución pacífica de controversias y el respeto irrestricto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados”.