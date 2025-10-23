Chauncey Billups y Terry Rozier son arrestados en una investigación sobre red de apuestas ilegales vinculada con la mafia

El director del FBI, Kash Patel, describió la red de apuestas como una organización criminal de alcance nacional vinculada a familias mafiosas. La investigación involucró a 31 acusados, y el dinero involucrado en la trama asciende a decenas de millones de dólares, afirmó Patel.

(CNN En Español – CNN Chile) — El base del Miami Heat, Terry Rozier, y el entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, fueron arrestados en relación con una investigación sobre apuestas deportivas, informaron las autoridades a CNN Sports.

Un tercer exjugador de la NBA, Damon Jones, también está siendo acusado en la investigación, según informaron las mismas autoridades.

CNN Sports se ha puesto en contacto con el Heat, los Trail Blazers y la NBA para obtener comentarios.

Rozier está acusado de un esquema donde presuntamente amañaba partidos en relación con apostadores deportivos. El jugador de 30 años supuestamente compartió información sobre las listas de jugadores y quién estaría en la banca con los apostadores, según un funcionario. También fingió una lesión a los nueve minutos de un partido para beneficiar a la red de apuestas, según las autoridades.

En otro supuesto esquema, Billups participó en una partida ilegal de póker que tuvo lugar en Manhattan, Miami, Las Vegas y los Hamptons, informaron las autoridades, quienes agregaron que la partida de póker supuestamente invocó a miembros de al menos tres familias mafiosas de Nueva York.

Billups y Jones recibieron un pago por su participación, según las autoridades, incluyendo un caso en el que Jones solicitó un pago parcial por adelantado de US$ 2.500 antes de asistir a una de las partidas.

Kash Patel afirma que el caso involucra decenas de millones de dólares en fraude

El director del FBI, Kash Patel, afirmó que la cantidad de dinero involucrada en la investigación asciende a decenas de millones de dólares.

“Estamos hablando de decenas de millones de dólares en fraude, robo y hurto a lo largo de una investigación de varios años”, declaró Patel a la prensa.

Añadió: “No permitiremos que este tipo de actividad ilícita ocurra, no solo a nivel deportivo nacional, sino también donde se esconde en La Cosa Nostra. Y cuando estos dos se unieron, perpetraron un fraude histórico no solo en términos de dinero, sino también por el esquema y el engaño que utilizan para robar y estafar a la gente, incluyendo el fraude con criptomonedas”.

El esquema involucró información privilegiada para apostar en partidos de la NBA

El fiscal federal para el Distrito Este de Nueva York, Joe Nocella, declaró a la prensa que los acusados ​​explotaron información privilegiada para apostar en partidos de la NBA.

El caso, en el que Rozier ha sido acusado, utilizó información no pública sobre jugadores y equipos de la NBA para perpetuar su plan.

“Esta información no pública incluía cuándo jugadores específicos se perderían partidos futuros o cuándo se retirarían anticipadamente por supuestas lesiones o enfermedades”, declaró Nocella.

Añadió: “También hicieron mal uso de información obtenida a través de largas amistades con jugadores y entrenadores de la NBA, y en al menos un caso, la obtuvieron amenazando a un jugador en activo, Jontae Porter, debido a sus apuestas preexistentes. Los acusados ​​utilizaron esta información no pública para realizar cientos de miles de dólares en apuestas fraudulentas, principalmente apuestas sobre el rendimiento de jugadores individuales. Las apuestas se realizaban a través de casas de apuestas deportivas en línea y también en persona en casinos”.

Así funcionaban las partidas de póker amañadas

El caso de Chauncey Billups involucraba partidas de póker de alto riesgo que, según los investigadores, estaban amañadas.

A Billups se le conocía como “carta figura”, un atleta profesional que se sentaba junto a los jugadores y usaba su estrellato para distraerlos del juego.

“Lo que las víctimas —los peces— no sabían es que todos los demás en la partida de póker, desde el crupier hasta los jugadores, incluyendo las cartas figura, participaban en la estafa”, declaró el fiscal federal Joe Nocella. “Una vez comenzada la partida, los acusados ​​estafaban a las víctimas decenas o cientos de miles de dólares por partida. Los acusados ​​utilizaban diversas tecnologías de trampa muy sofisticadas, algunas de las cuales eran proporcionadas por otros acusados ​​a cambio de una parte de las ganancias del plan.

“Por ejemplo, utilizaban máquinas barajadoras comerciales que habían sido alteradas en secreto para leer las cartas de la baraja, predecir qué jugador de la mesa tenía la mejor mano de póker y transmitir esa información a un operador externo. Este operador enviaba la información por teléfono móvil a un cómplice en la mesa, conocido como el mariscal de campo”.

Añadió: “El mariscal de campo transmitió en secreto la información que había recibido de otros a otros en la mesa, y juntos la usaron para ganar sus partidas y engañar a las víctimas. Los acusados ​​utilizaron otras tecnologías para hacer trampa, como analizadores de bandejas de fichas de póker (una bandeja que lee las cartas en secreto mediante una cámara oculta), lentes de contacto o gafas especiales que podían leer las cartas premarcadas y una mesa de rayos X que podía leer las cartas boca abajo sobre la mesa”.

Estos son los equipos de los jugadores vinculados al esquema

Joseph Nocella Jr., fiscal federal del Distrito Este de Nueva York, afirmó que la acusación detalla “ejemplos específicos en los que los acusados ​​se beneficiaron de las apuestas ilegales en varios partidos de la NBA”. Dijo que el esquema involucraba el desempeño de jugadores de equipos como:

• Los Charlotte Hornets

• Los Portland Trail Blazers

• Los Los Angeles Lakers

• Nocella también mencionó a los “Toronto Rangers”, en una aparente referencia al equipo de baloncesto de Toronto, los Raptors.

Las víctimas perdieron millones de dólares en partidas de póker amañadas

La comisionada de policía de la ciudad de Nueva York, Jessica Tisch, declaró que los acusados ​​utilizaron “operaciones tecnológicamente sofisticadas diseñadas para llevar a cabo sus delitos”. Esto incluía “máquinas barajadoras personalizadas que podían leer el orden de las cartas, barajas con código de barras y cámaras ocultas integradas en mesas y lámparas”.

Añadió que los organizadores también reclutaron a “figuras públicas reconocidas, exjugadores y entrenadores de la NBA”, incluyendo a Chauncey Billups, “para que las partidas parecieran legítimas; las víctimas creen que estaban sentados en una mesa justa”.

Las víctimas perdieron millones, dijo, y una víctima en particular perdió 1,8 millones de dólares en total.

“Las pérdidas (totales) superaron los 7 millones de dólares y siguen aumentando”, afirmó.

Con información de Kyle Feldscher y Amy Woodyatt, de CNN.