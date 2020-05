VIDEO RELACIONADO – Así combate el SAMU el coronavirus (06:13)

En 2018, expertos en enfermedades infecciosas de la Universidad de Hong Kong se encontraron con un paciente inusual. El hombre de 56 años, que se había sometido a un trasplante de hígado, mostraba funciones hepáticas anormales sin causa aparente.

Las pruebas encontraron que su sistema inmunitario estaba respondiendo a la hepatitis E, pero en realidad no pudieron encontrar la cepa humana del virus de la hepatitis E (HEV) en su sangre.

La hepatitis E es una enfermedad hepática que también puede causar fiebre, ictericia y un agrandamiento del hígado. El virus viene en cuatro especies, que circulan en diferentes animales; en ese momento, se sabía que solo uno de estos cuatro infectaba a los humanos.

Con las pruebas para esa cepa humana de HEV negativa, los investigadores rediseñaron la prueba de diagnóstico, la ejecutaron nuevamente y descubrieron, por primera vez en la historia, la hepatitis E de rata en un humano.

“Tenemos un virus que puede saltar de las ratas callejeras a los humanos”, dijo el Dr. Siddharth Sridhar, un microbiólogo y uno de los investigadores que hizo el descubrimiento. Fue una infección tan inusual y sin precedentes que el equipo se preguntó si se trataba de un “incidente único, un paciente que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado”. Pero luego sucedió de nuevo. Y otra vez.

Desde ese primer estudio, 10 residentes más de Hong Kong han dado positivo con hepatitis E de rata, también conocida como HEV de rata. El caso más reciente llegó hace una semana; un hombre de 61 años con función hepática anormal dio positivo el 30 de abril. Y podría haber cientos más de personas no diagnosticadas infectadas, dijo Sridhar.

La cepa humana de la hepatitis E generalmente se transmite a través de la contaminación fecal del agua potable, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero la cepa de la rata plantea un nuevo misterio: nadie sabe exactamente cómo se están infectando estas personas.

En los dos años transcurridos desde el descubrimiento, los investigadores aún no han identificado la ruta exacta de transmisión de las ratas a los humanos. Tienen teorías, tal vez los pacientes bebieron agua contaminada como la cepa humana habitual, o manipularon objetos contaminados, pero nada ha sido probado definitivamente.

El paciente reciente de 61 años tiene a la autoridades particularmente perplejas: no había ratas ni excrementos de ratas en su hogar, nadie más en su hogar ha mostrado síntomas y no tiene antecedentes de viajes recientes.

“Según la información epidemiológica disponible, no se pudo determinar la fuente y la ruta de la infección”, dijo el Centro de Protección de la Salud (CHP) de Hong Kong en un comunicado el 30 de abril. El hombre todavía está en el hospital y la investigación del CHP está en marcha.

Lo que sabemos y lo que no sabemos

El equipo de investigación y las autoridades de la ciudad de Hong Kong han tratado de comprender mejor esta nueva amenaza para la salud desde 2018.

Los científicos están haciendo pruebas en poblaciones de ratas en toda la ciudad para tratar de identificar grupos antes de que puedan saltar a los humanos, lo que ha proporcionado datos sobre cuántos roedores en la ciudad portan HEV de ratas y qué áreas tienen la mayor cantidad de ratas.

Pero todavía hay muchas cosas que aún se desconocen. No saben cuánto tiempo dura el período de incubación de este virus, es decir, cuánto tiempo tardan los pacientes en enfermarse después de la exposición. Todavía están tratando de encontrar un tratamiento, ya que el medicamento utilizado para tratar la variante humana de la hepatitis E ha tenido resultados mixtos en pacientes con HEV de rata.

No saber cómo el virus salta de las ratas a los humanos hace que sea muy difícil prevenir nuevas infecciones, o incluso dar sentido a todos los datos que los investigadores han recopilado. Por ejemplo, las personas que viven en áreas infestadas de ratas en teoría deberían estar en mayor riesgo, sin embargo, algunos pacientes infectados provienen de vecindarios con un bajo número de ratas.

“Lo que sabemos es que las ratas en Hong Kong son portadoras del virus, y evaluamos a los humanos y encontramos el virus. Pero cómo exactamente salta entre ellos, ya sea que las ratas contaminen nuestros alimentos o haya otro animal involucrado, no lo sabemos”, dijo Sridhar. “Ese es el eslabón perdido”.

Por ahora, todo lo que las autoridades pueden hacer es instar a las personas a tomar medidas preventivas, como lavarse las manos antes de comer, almacenar los alimentos adecuadamente o en el refrigerador, y mantener la casa limpia y desinfectada con lugares mínimos de anidación para roedores.

Esto podría estar sucediendo en todas partes

Es probable que esto no sea sólo un problema de Hong Kong, o incluso uno reciente, dicen los expertos. El HEV de rata podría estar infectando a personas en Nueva York o París, y simplemente no lo sabemos, porque nadie lo está probando. “Mi sensación es que esto ha estado sucediendo durante mucho tiempo”, dijo Sridhar. “2017, 2018 definitivamente no es la primera vez que sucede en el mundo”.

En Hong Kong, los 11 casos confirmados probablemente sean solo la punta del iceberg, agregó. Los médicos pudieron examinarlos para detectar HEV en ratas porque buscaron atención médica para detectar síntomas o estaban recibiendo chequeos debido a afecciones o trasplantes preexistentes.

Muchas personas con hepatitis E solo experimentan síntomas leves y, en algunos casos, ni siquiera saben que están infectadas o no van al hospital.

El virus puede tener serias consecuencias para la salud, particularmente para pacientes con inmunidad debilitada. Las personas jóvenes y sanas sin afecciones preexistentes pueden recuperarse por sí solas, pero para poblaciones vulnerables, podría causar hepatitis crónica que los pacientes no pueden evitar, así como daño hepático a largo plazo y cicatrización de tejidos.

Además de los 11 casos en Hong Kong, solo otro caso ha sido confirmado a nivel mundial: un hombre en Canadá que había viajado previamente a África. Fue al hospital después de experimentar urticaria, náuseas, ictericia grave y un hígado inflamado, y dio positivo por HEV de rata, según un informe publicado en febrero de 2019.