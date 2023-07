Celia Cruz, reconocida mundialmente como la “Reina de la salsa”, ya tiene su propia moneda de 25 centavos de dólar, en el marco del programa “American Women Quarters Program”, que tiene como propósito rendir homenaje a los logros y contribuciones de las mujeres en Estados Unidos.

La Casa de la Moneda de Estados Unidos entregó detalles del diseño de su moneda de 25 centavos de dólar. En el reverso de la moneda, se aprecia su deslumbrante sonrisa mientras viste un traje de rumba. Además, en el diseño se incluye su eslogan característico “¡Azúcar!”, el cual está inscrito a la derecha.

Celia Cruz was a Cuban-American singer, cultural icon, and one of the most popular #Latin artists of the 20th century. The reverse design of #HerQuarter depicts Cruz flashing her dazzling smile while performing in a rumba style dress. https://t.co/Tya9Ibxp1v pic.twitter.com/DkPEEVrRVC

Además, la moneda está compuesta de cuproníquel, un detector de cobre y níquel, y tiene una balanza de cobre. Su peso es cercano a los 5.670 gramos.

No solo la cubanoestadounidense, tendrá su propia moneda, sino que también se dieron a conocer los diseños para reconocer a otras mujeres destacadas en el marco del programa “American Women Quarters Program”. Estas mujeres son Patsy Takemoto Mink, La Dra. Mary Edwards Walker, Pauli Murray, Zitkala-Ša y Bonnin.

The wait is over! We are pleased to announce the designs for the 2024 coins in the American Women Quarters™ Program, honoring the achievements of Dr. Pauli Murray, The Honorable Patsy Mink, Dr. Mary Edwards Walker, Celia Cruz, and Zitkala-Ša. https://t.co/FxUlfZoQIr #HerQuarter pic.twitter.com/AWy90Rqbeh

— United States Mint (@usmint) July 20, 2023