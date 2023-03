(CNN) – Un hombre fue hospitalizado durante la jornada del domingo, después de que una cebra lo atacara y mordiera su brazo en Ohio, hecho que dejó como saldo la muerte del animal.

Los agentes fueron enviados a una casa en Circleville, Ohio, luego de recibir una llamada de un hombre que dijo que “una cebra le había mordido el brazo”, según un informe de la oficina del sheriff del condado de Pickaway obtenido por CNN.

El primer agente en la escena, en hechos que ocurrieron a unos 45 kilómetors al sur de Columbus, llegó en su patrulla para ver una cebra “hostil” y usó su bocina de aire y sirenas para asustarla lo suficiente como para salir y aplicar un torniquete en el brazo del hombre herido y llevarlo en una ambulancia, dice el informe.

Mientras el personal médico atendía a la víctima, la cebra continuó deambulando por el área y estaba actuando agresivamente, según el informe.

Otro hombre en la escena les dijo a los agentes que “esta cebra es agresiva y que la derribaran si fuera necesario”, dijo el informe de la oficina del sheriff.

Las imágenes de la cámara corporal muestran a un hombre ahuyentando a la cebra con un palo grande. Después de mantener su distancia durante aproximadamente un minuto, el animal finalmente comienza a caminar hacia los agentes. Luego, un agente disparó un tiro a la cebra y la mató.

El agente que abrió fuego dijo que vio a la cebra caminando agresivamente hacia él y le gritó para asustarla, pero la “cebra no disminuyó la velocidad y siguió acercándose a mí”.

El informe de la oficina del sheriff dice que la cebra macho pudo haber sido agresiva porque estaba protegiendo a un grupo de cebras hembras en el campo.

Las cebras no están clasificadas como animales salvajes y peligrosos por el Departamento de Agricultura de Ohio, lo que significa que se pueden tener como mascotas.

El hombre que resultó herido permanece en el hospital en buenas condiciones, según un portavoz de Ohio Health.

