Su asesinato quedó sin resolver por décadas, pero el ADN en una evidencia apunta a un conocido asesino en serie

Al menos 40 años no hubo rastro de quien agredió sexualmente y mató a una mujer en el sur de Denver, Colorado. Ahora, una nueva revisión de pruebas preservadas a lo largo del tiempo apunta a uno de los más prolíficos asesinos seriales de Estados Unidos.

(CNN) – Durante casi 40 años, la identidad de la persona que agredió sexualmente y mató a una mujer de 30 años, encontrada en un tranquilo tramo de una carretera rural al sur de Denver, eludió a los investigadores. Ahora, pequeños fragmentos de evidencia preservada —un par de bolsas de papel colocadas sobre las manos de la víctima— han proporcionado la respuesta que las autoridades buscaban: una coincidencia de ADN con uno de los “asesinos en serie más prolíficos” de Colorado, según informaron las autoridades el martes.

“Obtener un perfil de ADN viable a partir de bolsas de papel de casi cuatro décadas de antigüedad es excepcionalmente raro y subraya el valor extraordinario de la preservación meticulosa de la evidencia”, dijo la Oficina del Sheriff del Condado de Douglas en un comunicado.

El cuerpo de Rhonda Marie Fisher fue encontrado el 1 de abril de 1987 junto a un terraplén de una carretera cerca de Sedalia, Colorado, según informó la oficina del sheriff. Fisher había sido agredida sexualmente y estrangulada. Fue vista por última vez caminando por una calle de Denver, a unos 40 kilómetros al norte.

Durante años, los detectives siguieron pistas que involucraban a conocidos con los que Fisher se había quedado en las semanas previas a su muerte, así como a varios delincuentes en serie que estuvieron activos en el área metropolitana de Denver desde la década de 1970 hasta la de 1990. A pesar de múltiples esfuerzos de investigación, incluida una ronda previa de pruebas de ADN en 2017 que no logró identificar a un sospechoso, el caso se enfrió.

Pero a principios de este año, la Unidad de Casos Sin Resolver de la oficina del sheriff realizó una “revisión exhaustiva de todas las pruebas” y decidió probar dos últimos elementos: bolsas de papel que los funcionarios colocaron sobre las manos de Fisher hace décadas en la escena del crimen.

“Esas bolsas de papel se guardaron y no se tocaron durante 40 años, por lo que se cree que las células de piel que había en sus manos también se transfirieron al interior de esas bolsas de papel marrón”, dijo Shane Williams, uno de los científicos forenses que trabajó en el caso, en una conferencia de prensa el martes.

Williams dijo en ese momento que las bolsas no habrían sido utilizadas con la intención de realizar pruebas de ADN.

“El ADN no era una ciencia en la que se centrara la atención, ni siquiera se conocía, en 1987… la esquina no lo habría hecho con ese propósito, pero afortunadamente lo hicieron para que pudiéramos resolver este caso”.

Los resultados apuntaron a las autoridades a un hombre: Vincent Darrell Groves, un asesino convicto que murió en prisión en 1996 y que desde entonces ha sido vinculado a múltiples asesinatos en el área de Denver.

Vincent Groves es considerado uno de los asesinos en serie más prolíficos de Colorado. Entre 1978 y 1988, su actividad criminal violenta se centró principalmente en mujeres vulnerables, declaró la oficina del sheriff.

Las autoridades afirmaron que no está claro cómo Groves se encontró con Fisher y que no hay indicios de que se conocieran. Groves había sido considerado durante mucho tiempo como posible sospechoso en este caso, pero había otro sospechoso potencial… y necesitábamos la confirmación de ADN para estar seguros, dijo Michelle Kennedy, supervisora ​​de análisis criminal de la oficina del sheriff.

Se cree que Groves es responsable de al menos una docena de homicidios, junto con un intento de asesinato y una agresión sexual en el área de Denver, dijo la oficina del sheriff, señalando que el número de víctimas puede ser mayor.

Groves había sido condenado por asesinato en 1982, pero cumplió menos de cinco años de prisión, según el sheriff. Posteriormente, fue condenado por el asesinato de una mujer en el condado de Douglas en 1988 y de otra víctima en un condado vecino ese mismo año.

“Si bien Vincent Groves no puede rendir cuentas ante un tribunal de justicia, esperamos que esta resolución tan esperada traiga respuestas y una medida de paz a la familia y amigos de Rhonda Fisher”, dijo el sheriff Darren Weekly.

Las autoridades dijeron que los padres y el hermano de Fisher murieron antes de que se resolviera su asesinato, pero hablaron con uno de sus primos que estaba “muy feliz de tener respuestas”.

“Rhonda Fisher era madre, hija, hermana y amiga”, dijo Weekly. “Este caso demuestra nuestro compromiso de buscar justicia para cada víctima, sin importar el tiempo transcurrido”.

En los últimos años, la policía de todo Estados Unidos ha recurrido a herramientas de ADN emergentes (incluida la genealogía genética y el fenotipado del ADN , que pueden predecir el aspecto que podría tener un sospechoso) para revivir casos que llevaban mucho tiempo inactivos.

El sheriff del condado de Douglas señaló que el caso de Fisher es el séptimo homicidio sin resolver en los últimos siete años por su departamento, y atribuyó el mérito a los avances en el análisis de ADN y al valor de revisar evidencia antigua.

“A medida que la ciencia evoluciona, también lo hace nuestra capacidad de descubrir la verdad”, dijo. “Nuestro compromiso con estas investigaciones, y con las familias que esperan respuestas, nunca flaqueará”.