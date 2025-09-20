Mundo estados unidos

Casa Blanca niega haber ejercido presión para suspender el programa de Jimmy Kimmel

Por CNN Chile

20.09.2025 / 16:07

"Fue una decisión de ABC, porque Jimmy Kimmel mintió deliberadamente a su audiencia en su programa sobre la muerte de un hombre muy respetado, en un momento en que nuestro país estaba de luto", aseguró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

(EFE) – La Casa Blanca negó este sábado que ejerciera presión para lograr que se suspendiera el programa del cómico Jimmy Kimmel a causa de los comentarios realizados por este a cuenta del asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk.

“La decisión de despedir a Jimmy Kimmel y cancelar su programa fue tomada por los ejecutivos de ABC, como se ha informado, y puedo asegurarles que no fue una decisión de la Casa Blanca. El presidente de los EE.UU. (Donald Trump) no ejerció ninguna presión”, aseguró hoy en una entrevista con la cadena Fox News la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Leavitt aseguró que ella estaba con Trump cuando se conoció la noticia durante la visita de Estado del republicano al Reino Unido esta pasada semana y afirmó que fue ella misma la que le informó sobre lo sucedido, “ya que él desconocía lo que estaba ocurriendo”.

Foto de archivo de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. EFE/JIM LO SCALZO

“La pandilla MAGA trató desesperadamente de tildar a este muchacho (Tyler Robinson) que asesinó a Charlie Kirk de cualquier cosa menos de ser uno de ellos y de hacer todo lo posible por sacar rédito político”, dijo Kimmel el lunes por la noche.

El programa de Kimmel, uno de los más populares de la televisión nocturna del país, fue suspendido indefinidamente el miércoles por la cadena ABC tras la reacción de muchos conservadores a dichos comentarios.

Horas antes de la suspensión, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, sugirió que el Gobierno podría tomar medidas contra las filiales de ABC que transmitían el programa.

“Fue una decisión de ABC, porque Jimmy Kimmel mintió deliberadamente a su audiencia en su programa sobre la muerte de un hombre muy respetado, en un momento en que nuestro país estaba de luto”, aseguró hoy Leavitt.

“Si bien el Presidente está de acuerdo con esta decisión, nosotros no tuvimos nada que ver. Fue una decisión de ABC, y sin duda, fue la correcta”, concluyó.

Algunos republicanos han optado por expresar preocupación por la forma en la que se está censurando a aquellos que no están respetando la narrativa de la Casa Blanca sobre Charlie Kirk.

Es el caso del senador republicano por Texas, Ted Cruz, que ayer calificó las acciones de Carr de “peligrosas como el infierno” y advirtió que podrían sentar un precedente preocupante, dejando a los conservadores vulnerables bajo una futura administración demócrata.

