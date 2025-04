Casa Blanca minimiza el derrumbe en los mercados por los aranceles de Trump y pide “no entrar en pánico”

El mercado de valores se desplomó esta semana a medida que crecen los temores de recesión a nivel mundial. Cuando los mercados cerraron el viernes, el Dow había registrado sus mayores pérdidas consecutivas desde marzo de 2020, durante el inicio de la pandemia de covid-19.

(CNN En Español – CNN Chile) — El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, minimizó las preocupaciones sobre las pérdidas del mercado de valores a raíz de las políticas arancelarias de Trump, al decir en parte que los mercados son “animales orgánicos” y señaló el “volumen récord” que los mercados vieron el viernes.

“Los mercados son animales orgánicos. Y nunca se sabe cuál va a ser la reacción. Una cosa que puedo decirles, como secretario del Tesoro, es que estoy muy impresionado con la infraestructura del mercado, que tuvimos un volumen récord el viernes”, dijo Bessent en “Meet the Press” de NBC este domingo.

Al ser presionado sobre si los estadounidenses enfrentarán una recesión debido a las políticas arancelarias del presidente, Bessent dijo a Kristen Welker de NBC que “rechazo… la suposición”.

“Rechazo eso, la suposición, no tiene que haber una recesión. Quién sabe cómo va a reaccionar el mercado en un día, en una semana. Lo que estamos viendo es construir los fundamentos económicos a largo plazo para la prosperidad que creo que la administración anterior nos había puesto en el camino hacia la calamidad financiera”, agregó Bessent.

Los comentarios del secretario del Tesoro se producen mientras los economistas han expresado preocupaciones sobre los impactos económicos de los aranceles. Los analistas de Goldman Sachs dijeron la semana pasada que el crecimiento económico impulsado por las políticas fiscales de Trump no podría compensar el daño causado por su plan arancelario.

Por su parte, Peter Navarro, consejero principal en comercio y manufactura de Trump, instó a los inversores estadounidenses a “mantenerse firmes” y “no entrar en pánico” mientras los mercados se desploman debido a las políticas arancelarias del presidente. Navarro predijo una eventual “recuperación generalizada”.

“La primera regla, particularmente para los pequeños inversores, es que no puedes perder dinero a menos que vendas. Y ahora mismo la estrategia inteligente es no entrar en pánico, simplemente mantenerse. Porque vamos a tener el mayor auge en el mercado de valores que hemos visto bajo las políticas de Trump. Encontraremos un fondo en este mercado rápidamente. … Vamos a tener una recuperación generalizada en el S&P 500”, dijo Navarro en “Sunday Morning Futures” de Fox News.

“La gente debería simplemente mantenerse firme, dejar que el mercado encuentre su fondo. No se dejen sacudir por el pánico en los medios, y la vida será hermosa bajo Donald John Trump”, agregó Navarro.

Mientras tanto, CNN ha informado que el Gobierno de Trump está en discusiones activas con Israel, Vietnam e India sobre la posibilidad de acuerdos comerciales a medida.

A la pregunta sobre el ejemplo de Vietnam y la posibilidad de negociación y levantamiento de aranceles, Navarro dijo que la administración no estaba negociando.

“Esto no es una negociación. Esto es una emergencia nacional basada en un déficit comercial que se ha salido de control debido a trampas. Siempre estamos dispuestos a escuchar, eso es lo que Donald Trump hace mejor”, dijo.

Navarro agregó, “Pero quiero decirle al mundo aquí, si quieren venir a hablar con nosotros, no digan que quieren bajar los aranceles y terminar con eso. Es la trampa no arancelaria. Dejen de manipular su moneda, dejen de volcar cosas. … Es la trampa no arancelaria lo que más importa, y cuando quieran hablar con nosotros, vengan a hablar con nosotros sobre eso”.

El alto asesor de Trump apuntó directamente al fabricante de automóviles Stellantis, que despidió temporalmente a 900 empleados por hora en EE.UU. que fabrican trenes motrices y estampados que suministran a plantas canadienses y mexicanas afectadas por los aranceles, calificando la medida de “irresponsable”.

“Stellantis no tiene por qué despedir a 900 miembros del UAW durante dos meses. Ese tipo de cosas son irresponsables, y no deberían estar haciendo eso. En lo que deberían centrarse es en poner en marcha esas fábricas de autopartes que tienen polvo y telarañas y aumentar su utilización de capacidad”, dijo, y añadió que no era “aceptable” que el fabricante de automóviles use motores fabricados en Italia.

Afirmó que los fabricantes de automóviles extranjeros van a “acudir aquí” debido a las políticas fiscales corporativas de Trump.

A Navarro también se le pidió que respondiera a las críticas de Elon Musk, quien lo atacó por los aranceles en X durante el fin de semana.

“Elon, cuando está en su carril DOGE, es genial. … Elon vende autos, y está en Texas ensamblando autos que tienen grandes partes de ese auto de México, China… Y simplemente está protegiendo sus propios intereses como lo haría cualquier empresario”, dijo, y añadió que “no hay ruptura aquí”.

Aranceles no están abiertos a negociación o aplazamiento, dice secretario del Comercio

El secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick, también minimizó la volatilidad del mercado debido a las políticas arancelarias de Trump, al calificar este momento como un “reinicio” para la economía estadounidense y sugirió que las políticas no estaban abiertas a negociación o aplazamiento.

“Va a ser un gran cambio, por supuesto que va a ser un gran cambio”, dijo Lutnick durante una aparición en “Face the Nation” de CBS News. “El punto es que necesitas reiniciar el poder de los Estados Unidos de América y reiniciarlo contra todos nuestros aliados y enemigos por igual”, agregó.

Al ser presionado repetidamente sobre si los aranceles anunciados del 10% eran permanentes, Lutnick no lo dijo, pero indicó que Trump no pospondría los aranceles recíprocos adicionales que entrarán en vigor el 9 de abril.

“No hay aplazamiento. Definitivamente van a permanecer en su lugar durante días y semanas. Eso es algo obvio. El presidente necesita reiniciar el comercio global. … Los países del mundo nos están estafando, y tiene que terminar. El presidente lo ha dejado totalmente claro. Esta es la política”, dijo.

Pero a la pregunta sobre las afirmaciones de altos funcionarios de que más de 50 países están llamando a la Casa Blanca para intentar negociar, no dijo si había apertura a una negociación real.

“Bueno, lo que muestra es que todos estos países saben que nos han estado estafando, y ha llegado el día para que eso termine”, dijo.

Lutnick reiteró que la administración planeaba seguir adelante con lo que Trump anunció el miércoles.

“Los aranceles están llegando. Lo anunció y no estaba bromeando, los aranceles están llegando. Por supuesto que sí”, dijo.