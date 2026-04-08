Casa Blanca confirma que Trump discutirá con Rutte una posible salida de EE.UU. de la OTAN

La portavoz Karoline Leavitt adelantó que el mandatario abordará el tema en la reunión de este miércoles en el Despacho Oval, en medio de crecientes tensiones por la negativa de los aliados a participar en la operación para reabrir el estrecho de Ormuz.

(EFE) – La Casa Blanca informó este miércoles que el presidente Donald Trump discutirá con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, la posible retirada de Estados Unidos de la Alianza Atlántica durante el encuentro que sostendrán hoy en Washington.

La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, señaló que “es un asunto que el presidente ha abordado y, creo, es algo que discutirá dentro de un par de horas” con Rutte. Añadió que los periodistas podrían escuchar directamente al mandatario tras la reunión.

Críticas de Trump a la Alianza

La visita de Rutte, prevista desde hace tiempo, ocurre en un momento de máxima tensión. Trump calificó en las últimas semanas a los países miembros como “cobardes” y a la OTAN como un “tigre de papel”, además de amagar en varias ocasiones con abandonar la alianza.

Leavitt citó textualmente al presidente: “Fueron puestos a prueba y fracasaron” , y lamentó que la OTAN “haya dado la espalda al pueblo estadounidense” durante el conflicto en Medio Oriente. La reunión definirá si Trump concreta su amenaza de salida, lo que cambiaría el equilibrio de poder global.