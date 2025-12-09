Cancelan la rueda de prensa de la Nobel de Paz venezolana María Corina Machado en Oslo

La opositora, que vive en la clandestinidad, no se presentó al evento previo a la ceremonia de premiación, generando incertidumbre sobre su paradero y su posible viaje a Noruega.

La conferencia de prensa que la opositora venezolana y ganadora del Nobel de la Paz, María Corina Machado, tenía programada en Oslo fue cancelada, según informó el Instituto Nobel de Noruega.

Un portavoz del organismo declaró que el evento “no tendrá lugar hoy” y citó las declaraciones de la propia laureada sobre “lo complicado que será el viaje a Oslo”, sin ofrecer más detalles sobre su llegada para la ceremonia oficial de este miércoles.

La incertidumbre sobre su paradero y aparición pública

La cancelación incrementa el misterio en torno a la ubicación de Machado, quien vive en la clandestinidad en Venezuela desde inicios de este año. Según reportó Radio ADN, su paradero es desconocido y su eventual aparición en Oslo representaría su primera aparición pública desde enero de 2025.

El Instituto Nobel no pudo confirmar cuándo o cómo la galardonada llegará a Noruega para recibir el premio, dejando en suspenso uno de los momentos más esperados de la ceremonia.