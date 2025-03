“Cada día que estás ahí te vas muriendo poquito a poco”: El testimonio de un venezolano deportado en Guantánamo

José Daniel Simancas Rodríguez fue uno de los 177 venezolanos deportados por la gestión de Donald Trump. Fue trasladado a la base naval en Cuba y estuvo durante 15 días en Guantánamo.

(CNN Español) — Con esposas en los pies y en las manos, amarrado pierna a pierna con otros detenidos, a José Daniel Simancas Rodríguez lo subieron a un avión. Asegura que le dijeron que iría a Miami, algo que no creyó, así que viajó entre dudas. Horas después, cuando aterrizaron, los pasajeros de ese vuelo fueron trasladados a un autobús con las ventanas tapadas por bolsas. Para entonces ya sospechaba dónde había llegado: a Guantánamo. Lo que no imaginaba era que ese era apenas el comienzo de una pesadilla que se extendería por 15 días.

Simancas fue uno de los 177 venezolanos deportados por Estados Unidos que fueron antes trasladados a la base naval en Cuba, una medida fuertemente cuestionada por varias organizaciones de derechos humanos que denunciaron la falta de condiciones para alojar a los migrantes detenidos.

Dice que puede dar fe de esas denuncias: en el lugar donde lo encerraron apenas había una sábana y una almohada, casi no le daban comida y estaba completamente aislado, según contó a CNN. El único sonido que lo acompañó durante lo que describe como un infierno fue el de los gritos de los otros presos. La experiencia era tan insoportable que, asegura, llegó a pensar en suicidarse.

Mientras permanecía en esas condiciones, sin saber cuánto duraría la agonía, el venezolano, de 30 años, pensaba que, aunque en algún momento le habían dicho que sería deportado, jamás volvería a ver a sus cinco hijos. “Ya me había rendido completamente”, recuerda.

“La tortura es eso, el encierro. No estás vivo, tú estás ahí y no estás vivo, donde no sabes si es de día, de noche, no sabes en realidad el tiempo, estás comiendo mal, cada día que estás ahí te vas muriendo poquito a poco. Lloré cada día durante esos 15 días”.

Asegura que en 15 días solo le permitieron bañarse dos veces y que para ello lo trasladaban al baño con esposas, le practicaban minuciosas revisiones de seguridad y lo mantenían vigilado de forma permanente. Sentía que hasta le tenían miedo como si fuera un terrorista, dice.

Más que la comida, recuerda el hambre que pasó durante su permanencia en Guantánamo. Tres platos al día de alimentos que no recuerda con agrado y en porciones en su opinión muy pequeñas. “Lamía el plato” como si la comida estuviera muy rica, pero en realidad lo hacía por el hambre que tenía.

CNN consultó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos sobre estas denuncias y la respuesta fue que no puede emitir comentarios porque hay un litigio pendiente. Documentos judiciales señalan a Simancas de haber reingresado ilegalmente a territorio estadounidense tras haber sido expulsado en una primera ocasión. Simancas lo niega.

A más de un mes de haber anunciado el traslado de migrantes a Guantánamo, y la habilitación de espacios para alojar a unos 30.000 deportados, la administración de Trump suspendió el armado de tiendas en la base. Según dijo a CNN en febrero una fuente con conocimiento del caso, este freno se debe a que hay preocupación de que estas estructuras no cumplan con los estándares de detención. Aunque las tiendas no se estén utilizando, todavía hay migrantes en el centro de detención de la base y en el Centro de Operaciones de Migrantes.

Un largo camino al “infierno”

Como muchos inmigrantes, Simancas narra que llegó de forma ilegal a Estados Unidos en mayo de 2024 a través de la peligrosa selva del Darién. Antes había vivido en Ecuador, donde dice que estuvo hasta 2022. Luego pasó temporadas en Panamá, Costa Rica y México mientras seguía su rumbo al norte. Todo este trayecto tenía como objetivo encontrar una mejor condición de vida, cuenta.

Desde muy joven afirma que ha trabajado en el sector de la construcción, primero como obrero y luego como maestro de obra tanto en Venezuela, como en Ecuador y Costa Rica. Su plan era hacer lo mismo en suelo estadounidense.

Sin embargo, cuando llegó a Estados Unidos se sintió tratado “como un delincuente sin pruebas”. Simancas Rodríguez estuvo ocho días en una prisión federal y luego en el Centro de detención del Servicio de Inmigración estadounidense ubicado en El Paso, Texas, donde permaneció nueve meses esperando su deportación.

En los interrogatorios que le hicieron al llegar dijo que había nacido en Maracay, estado Aragua, y ahí le vieron los tatuajes que, asegura, tiene desde los 16 años. Entonces, cuenta, las autoridades comenzaron a hacerle preguntas para determinar si tenía alguna vinculación con la banda criminal de origen venezolano Tren de Aragua, considerada por Estados Unidos como una agrupación terrorista. Las autoridades estadounidenses habían afirmado que los migrantes venezolanos enviados a Guantánamo tenían vínculos con El Tren de Aragua.

“Fui el único que apartaron, solamente por decir que era de Maracay… para ellos ya era del tren de Aragua”, aseguró Simancas quien agregó que de una vez le dijeron que era un delincuente.

La administración de Trump había comunicado que la bahía de Guantánamo estaba reservada para trasladar a “lo peor de lo peor”, aunque varias presentaciones judiciales revelaron que no todos los que fueron enviados allí representan una “alta amenaza”.

Simancas asegura que al grupo de 15 personas con el que estuvo detenido les habían dicho que serían trasladados a Miami, pero terminaron en la base en Cuba.

La permanencia de José Daniel Simancas en Guantánamo culminó el pasado 20 de febrero, cuando todos los venezolanos recluidos en la base militar, unos 177 según las autoridades, fueron llevados a Honduras y allá los buscó un avión de la aerolínea estatal Conviasa, enviado por el gobierno venezolano. Simancas dice que salió emocionado de lo que para él fue un infierno llamado Guantánamo.

El Gobierno del presidente Nicolás Maduro aseguró que había solicitado la repatriación de los venezolanos que estaban “injustamente” en Guantánamo.

“No son delincuentes, no son malas personas, fueron personas que emigraron como consecuencia de las sanciones [de Estados Unidos]… en Venezuela les damos la bienvenida como una fuerza productiva, con un abrazo de amor”, sostuvo Maduro.

Según ACNUR, casi 8 millones de personas han salido de Venezuela desde 2014 cómo consecuencia de la crisis política, económica y social que se vive en la nación sudamericana.

Maduro dijo este sábado que la decisión del Gobierno de Estados Unidos de revocar la licencia para que la empresa petrolera estadounidense Chevron pueda realizar algunas operaciones en el país sudamericano “afectó” el diálogo entre ambas naciones, así como los vuelos para repatriar a migrantes venezolanos.

Ya de regreso en su país, Simancas dice que quiere intentar buscar oportunidades haciendo lo que asegura siempre ha hecho, trabajar en el sector de la construcción, y dejar atrás el intento de cumplir el sueño americano que terminó lleno de recuerdos que ahora prefiere olvidar al igual que otros compañeros que dice vivieron experiencias similares.

“Yo he hablado con todos y me dicen que no duermen. Si todo eso, ellos lo hicieron para evitar que uno vuelva al país, lo lograron. Querían ponernos un trauma, lo lograron”, dijo Simancas al recordar esos días en Guantánamo y agregó “quieres matarte todos los días”.

Por Manuel Cobela y Osmary Hernández, CNN en Español.