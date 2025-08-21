Buques de guerra de Estados Unidos: El poderío militar desplegado en el Caribe frente a la tensión con Venezuela

En medio de la tensión entre la administración de Donald Trump y el régimen de Nicolás Maduro, Estados Unidos ha comenzado a desplegar numerosos buques de guerra y personal militar, bajo la premisa de combatir a los cárteles de la droga.

(CNN) —En una inusual demostración de poder naval, Estados Unidos ha comenzado a desplegar numerosos buques de guerra y personal militar en aguas de América Latina y el Caribe para presuntamente combatir los cárteles de la droga, según han dicho funcionarios de Defensa a CNN.

Aún no está claro el alcance ni la escala del despliegue ordenado por el presidente Donald Trump, pero lo que se ha podido confirmar al momento no tiene parangón en los últimos años, tanto en lo referido a despliegues operativos como a ejercicios.

El viernes la Marina de Estados Unidos confirmó el reposicionamiento del Iwo Jima Amphibious Ready Group (ARG) y de la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines (MEU, por sus siglas en inglés) en el ámbito del Comando Sur.

Esto implica el despliegue de los buques de desembarco anfibio USS Iwo Jima, USS Fort Lauderdale y USS San Antonio, además de unos 4.000 infantes de Marina.

Un funcionario de Defensa confirmó también a CNN que al menos dos destructores de la clase Arleigh Burke, el USS Gravely y el USS Jason Dunham, se encontraban al norte del mar del Caribe.

En tanto el USS Sampson, también de la misma clase, se encontraba el martes en aguas territoriales de Panamá, de acuerdo con el sitio de monitoreo Marine Vessel Traffic.

El USS Gravely ya había sido desplegado en marzo en la frontera sur de Estados Unidos, junto al USS Spruance, en operaciones para mitigar el comercio de drogas ilícitas.

Estos seis buques de guerra estadounidenses confirmados al momento en aguas de América Latina y el Caribe suponen una contundente demostración de fuerza y especialmente en capacidades de desembarco, en un momento de creciente tensión con Venezuela.

“El presidente Trump ha sido muy claro y consecuente. Está dispuesto a utilizar todos los recursos de su poder para detener la entrada de drogas a nuestro país y llevar a los responsables ante la Justicia”, dijo el lunes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, tras lo cual reiteró que la postura del Gobierno estadounidense de que Maduro “no es un presidente legítimo”.

“Ningún imperio va a tocar el suelo sagrado de Venezuela”, respondió el martes el presidente Nicolás Maduro tras conocerse el despliegue y las afirmaciones de Leavitt.

“Que el mundo lo sepa, que lo sepan los imperios: Venezuela hoy más que nunca tiene con qué”, redobló el desafío el miércoles.

Así son los buques desplegados

Los tres destructores en la región pertenecen a la clase Arleigh Burke, lanzada en 1991, por lo cual comparten diseño, dimensiones, desplazamiento y capacidades a grandes rasgos.

Se trata de buques armados con misiles guiados, entre ellos los Tomahawk para atacar objetivos en tierra, y dotados del sistema de defensa aérea Aegis, de última tecnología en la Marina de Estados Unidos, de acuerdo con información oficial de la Marina.

Cada destructor lleva una tripulación estándar de 329 marineros, con un desplazamiento de entre 8.200 y 9.700 toneladas y una velocidad máxima de 30 nudos (unos 55 kilómetros por hora).

Los destructores son buques polivalentes y constituyen la piedra angular de una marina moderna, cumpliendo funciones de combate naval, escolta de buques mayores -como portaaviones-, bombardeo a tierra y defensa áerea, entre otras.

En cambio el USS Iwo Jima, un buque de asalto anfibio de la clase Wasp, es la nave más grande de las confirmadas al momento en el despliegue de Estados Unidos: tiene un desplazamiento de 41.000 toneladas, que lo asemeja al tamaño de un portaaviones mediano.

Estos buques tienen como misión, de acuerdo a información oficial, cargar, transportar y desembarcar tropas junto a su equipo, al mismo tiempo proveyendo apoyo. Así, puede llevar unos 1.000 soldados, además de su tripulación de 1.200, y operar unas 30 aeronaves, incluyendo helicópteros y aviones de de aterrizaje y despegue vertical, como los AV-8B Harrier II y los F-35B.

En tanto el USS Fort Lauderdale y el USS San Antonio son buques de transporte anfibio de la clase San Antonio, cada uno con un desplazamiento de 25.300 toneladas.

Como el Iwo Jima, esto buques también están diseñados para transportar y desembarcar tropas como parte de una fuerza expedicionaria, aunque sus capacidad aéreas son más limitadas.

Con información de Haley Britzky.