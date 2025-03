Estados Unidos: Brote de sarampión en Texas aumenta a 159 casos

(CNN) — Un brote de sarampión en Texas aumentó a 159 casos, y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos dicen que ya están desplegados en ese estado para responder. La agencia publicó en X que se está asociando con el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas.

“Esta asociación –conocida como Epi-Aid– es una respuesta rápida del Servicio de Inteligencia sobre Epidemias (EIS, por sus siglas en inglés) de los CDC para hacer frente a problemas urgentes de salud pública como los brotes de enfermedades. Los funcionarios del EIS prestan apoyo sobre el terreno a las autoridades locales durante 1 a 3 semanas, ayudando a tomar decisiones rápidas para controlar las amenazas sanitarias. Las autoridades locales dirigen la investigación mientras colaboran con los expertos de los CDC”, dice el mensaje.

Anteriormente, los CDC proporcionaron apoyo de laboratorio y vacunas contra el sarampión, las paperas y la rubéola (SPR) a Texas para ayudar en la respuesta al brote.

