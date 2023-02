(EFE) – El Gobierno de Brasil anunció este miércoles que enviará aviones y brigadistas a Chile para prestar apoyo en el combate a los incendios que se extienden por el centro y el sur de ese país.

El paquete de ayuda incluye el envío de un avión militar equipado para el combate de incendios, varios aviones cisterna, otros vehículos y materiales, según un comunicado del Gobierno brasileño.

El equipo de apoyo estará integrado por 60 brigadistas de los ministerios de Justicia y de Medioambiente, así como seis especialistas en control y comportamiento del fuego.

Lee también: Francia enviará 80 bomberos y rescatistas a Chile para combatir incendios forestales

Los casi 300 incendios forestales que afectan al centro y sur de Chile han causado al menos 24 muertes, quemado cerca de 300.000 hectáreas y destruido 1.100 viviendas, dejando a 3.000 personas desalojadas.

El martes, el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño expresó en una nota “su pesar” por la situación causada por los incendios y expresó su solidaridad al pueblo de Chile y a las familias de las víctimas.

De esta forma, Brasil se suma a la lista de países que ya han enviado ayuda a Chile contra los incendios, entre ellos España, México y Francia.

Conversei agora com o presidente @GabrielBoric sobre o envio de ajuda de equipes brasileiras e avião da FAB especializados para ajudar no combate aos incêndios florestais que estão ameaçando cidades inteiras no Chile.

📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/da7z5ZfJyN

— Lula (@LulaOficial) February 8, 2023