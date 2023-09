“La violencia no es herramienta para actuar en democracia”. De esta forma se refirió el presidente Gabriel Boric a los dichos del expresidente Sebastián Piñera, quien afirmó que, durante el estallido social, su segundo gobierno sufrió un “golpe de Estado no tradicional”.

Durante su visita a Argentina, con motivo del encuentro del Grupo Libertad y Democracia, el exmandatario dijo a Radio Mitre que lo ocurrido “fue un golpe de Estado no tradicional, porque no fueron las Fuerzas Armadas (…). Este fue un golpe de Estado para debilitar las bases mismas de la democracia y usaron brutalmente la violencia”.

“Era una violencia irracional, estaban dispuestos a destruirlo y quemarlo todo: iglesias, colegios, hospitales, monumentos, plantas de energía, lo que se cruzara en su camino y el fuego fue un gran aliado de estos terroristas, anarquistas que quisieron destruir nuestro país”, agregó.

Reacción del pdte. Boric

Tras entregar el balance de su viaje por Estados Unidos, el mandatario dijo que lo único que puede destacar “en esto es que hace pocos días, en conjunto con el expresidente Piñera, pero también la expresidenta Bachelet, el expresidente Lagos y el expresidente Frei, firmamos una declaración en donde además de comprometernos con la democracia, con el respeto irrestricto a los derechos humanos, decíamos de manera muy explícita que la violencia no es parte de la acción política en la democracia. Esa convicción yo la he tenido siempre y la mantengo“.

“Por lo tanto, más que polemizar con el expresidente Piñera, lo que me interesa destacar es qué es lo que tenemos a futuro: un compromiso de todos los expresidentes vivos y quien es habla de que la violencia no es parte de las herramientas legítimas para actuar en democracia“, agregó.

No obstante, el jefe de Estado también recalcó que es “muy importante no confundir y no poner en un mismo saco actos violentos con movilizaciones. Porque hay quienes en Chile parecieran olvidarse también de que hay causas legítimas del malestar y que esas causas tenemos que enfrentarlas como país”.

“La democracia consiste también en tener esa conciencia de que tenemos que entregarle resultados concretos a la gente, y en el malestar de la sociedad chilena hay motivos y en esos motivos nosotros también tenemos responsabilidad”, continuó.

Sin embargo, el presidente Boric reiteró que “más que polemizar con una u otra persona, a mí lo que me interesa es buscar soluciones. En esa línea estoy y en esa línea van a encontrar en mi gobierno también”.

Revisa sus declaraciones: