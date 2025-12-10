Bolivia restablece relaciones diplomáticas con Israel tras dos años de quiebre por la ofensiva en Gaza

La reanudación de vínculos se formalizó en Washington y marca un giro en la política exterior boliviana tras el cambio de gobierno. Ambos países destacan que el acuerdo abre una nueva etapa de cooperación científica, económica y educativa.

Bolivia e Israel retomaron este martes sus relaciones diplomáticas, interrumpidas desde octubre de 2023 cuando el gobierno de Luis Arce decidió romper vínculos en protesta por la ofensiva israelí en Gaza tras el ataque de Hamas del 7 de octubre de ese año.

El restablecimiento se oficializó en Washington D.C. mediante un acuerdo firmado por el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, y su par boliviano, Fernando Aramayo. Ambos ya habían adelantado este paso tras la victoria presidencial de Rodrigo Paz en Bolivia.

La Cancillería boliviana destacó que el acuerdo se concreta en un momento en que el país “apuesta por diversificar sus alianzas estratégicas” y representa “un retorno a la confianza, la cooperación inteligente y los lazos que siempre existieron, pero que ahora se revitalizan con una mirada moderna”.

Según el gobierno de La Paz, la reanudación de relaciones permitirá que “científicos, emprendedores, médicos, agricultores y estudiantes de ambos países accedan a nuevas posibilidades de intercambio”, lo que abre una nueva etapa de cooperación bilateral.

Israel también celebró la decisión. “Hemos renovado las relaciones diplomáticas”, señaló el canciller Saar en un mensaje difundido en redes sociales.

El quiebre entre ambos países se produjo a finales de 2023, cuando el entonces presidente Luis Arce condenó la ofensiva militar israelí en Gaza y decidió suspender las relaciones, medida que Israel calificó como una “rendición ante el terrorismo”.