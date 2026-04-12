Bloqueo de EE.UU. en el estrecho de Ormuz elevará los precios del petróleo y presionará la inflación global, advierten expertos

(CNN) – Los precios del petróleo enfrentarán nuevas presiones al alza tras el anuncio del bloqueo estadounidense en el estrecho de Ormuz, que agrava una escasez ya existente en el mercado energético.

Karen Young, académica senior del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia, explicó a CNN que “tenemos el problema de una escasez de unos 7 millones de barriles de crudo que no salen” , a lo que se suma la exclusión del petróleo iraní del mercado.

Efectos en cadena sobre combustibles y alimentos

Young advirtió que los precios no disminuirán hasta que se reabra el estrecho y se reparen las instalaciones dañadas. El crudo Brent cerró el viernes sobre los US$95,20 por barril, con un alza superior al 31% desde el inicio del conflicto.

El petróleo estadounidense superó los US$96,57, acumulando un incremento del 44%. La experta señaló que “vamos a empezar a ver presión inflacionaria” en combustibles y alimentos, ya que la guerra interrumpió cadenas de suministro de fertilizantes y envases. “Piensa en todo lo que compras en una tienda grande”, concluyó.