Barcelona finalmente se rebeló contra las multitudes de turistas. Ahora la ciudad enfrenta un problema

(CNN) — Fue el disparo de una pistola de agua el que resonó alrededor del mundo.

En el verano de 2024, después de años de soportar las presiones del turismo excesivo, los ciudadanos de Barcelona intensificaron sus protestas, con miles de personas que se reunían para gritar “turistas, váyanse a casa”. Pero fue un pequeño grupo con pistolas de agua de juguete el que llegó los titulares al rociar a los visitantes que estaban sentados en cafés al aire libre.

Una travesura, aparentemente inofensiva, tal vez. Sin embargo, cuando las imágenes del incidente se difundieron por todo el mundo, la potencia de esas armas de juguete no tardó en hacerse evidente. Las viejas tensiones de la ciudad sobre su transformación en un parque de atracciones turístico estallaron con hostilidades públicas.

El ataque sorpresa con agua, criticado por algunos altos funcionarios de turismo, también fue un episodio emblemático para una situación que se desarrolla en muchos otros destinos, desde Ámsterdam a Bali, donde los residentes locales deben luchar por no ser desplazados de sus propios hogares por una industria del turismo global que crece y se expande cada año.

Con todo, al igual que muchos de estos lugares, Barcelona enfrenta otro problema. Si bien el turismo masivo puede ejercer presión sobre la ciudad, también es vital para su existencia, debido a que genera empleos e ingresos. El turismo representa actualmente el 14% de la economía de la ciudad y genera 150.000 empleos, dijo Mateu Hernández, director del Consorcio de Turismo de Barcelona.

Es un equilibrio del que los funcionarios de turismo de la ciudad son muy conscientes, ante la inminente llegada de mulitudes de turistas este verano. A pesar de que se están llevando a cabo medidas destinadas a proteger a los residentes locales, las autoridades temen que muchos turistas no se sientan bienvenidos.

Hernández, cuyo Consorcio es la junta de promoción turística de la ciudad, señaló que hay “una percepción de que Barcelona no quiere turistas”. “Nos preocupa la imagen de turismo excesivo de Barcelona”, dijo a un grupo de corresponsales extranjeros en Madrid en enero.

Ahora, las autoridades están trabajando para cambiar esa percepción antes de que llegue el verano. Los visitantes ciertamente seguirán viniendo — una nueva terminal de cruceros tiene el potencial de traer a miles más de turistas —, ¿pero quedará alguno fuera?.

Antes de las multitudes

El turismo no siempre fue un problema en Barcelona. Durante años, la capital de la región noreste de Cataluña en España recibió un flujo constante pero sostenible de visitantes que llegaban para saborear la hermosa arquitectura y el estilo de vida mediterráneo.

Luego llegaron los Juegos Olímpicos de Verano de Barcelona 1992. En su preparación, una renovación urbana mejoró el aeropuerto, removió vías de tren e industrias ubicadas a lo largo del Mediterráneo e instaló playas. Los Juegos proporcionaron entonces un foco de atención para el estilo y la cultura de la histórica ciudad que se había abierto al mar.

Para 2004, Barcelona, una ciudad de 1,5 millones de residentes, recibió 4,5 millones de turistas que se quedaron a dormir. El aeropuerto pronto añadió una tercera pista y una nueva terminal. Ryanair comenzó a ofrecer vuelos de bajo costo allí en 2010. Se construyeron más terminales de cruceros, y para 2019, justo antes de la pandemia de covid, había 16,1 millones de turistas que pasaban la noche, según cifras oficiales.

Y después de eso, la última reacción negativa. No está claro si las protestas del año pasado tuvieron un impacto directo, pero 15,5 millones de turistas se quedaron a dormir en Barcelona en 2024, 100.000 menos que en 2023, muestran cifras oficiales. La población de la ciudad había aumentado a 1,7 millones.

Algunos turistas pasan solo el día en la ciudad. Entre ellos, 1,6 millones de pasajeros de cruceros “en tránsito” en 2024, informó el Puerto de Barcelona. La mayoría desembarca cuando sus barcos atracan por la mañana, recorren la ciudad y regresan a última hora de la tarde para zarpar hacia el siguiente destino, dijo la oficina de prensa del consorcio de turismo.

Las multitudes resultantes, en lugares como la calle La Rambla y en el adyacente barrio Gótico, la parte más antigua de la ciudad, son en parte responsables de la ira entre los residentes de Barcelona.

“Nos sentimos bastante invadidos”, dijo Joan Albert Riu Fortuny, un residente de toda la vida de Barcelona, a CNN.

“Hay un límite”

Un punto focal de la aglomeración, dijo Jordi Valls, teniente de alcalde de Barcelona cuyo portafolio incluye el turismo, es el vecindario alrededor de la icónica Basílica de la Sagrada Familia. Es hogar de 50.000 residentes, dijo, pero en verano, otros 50.000 turistas pueden aparecer diariamente allí, solo para ver la iglesia sin terminar.

“Creemos que la demanda turística es imparable”, dijo Valls a CNN. “Todos son bienvenidos. Pero hay un límite”, dijo, sin especificar el número. “La única posibilidad es controlar la oferta”.

Un proyecto que busca duplicar el impuesto turístico —por encima de los US$ 16 (15 euros) por turista por noche en Barcelona— fue presentado en febrero por el gobierno regional catalán. Si se aprueba, destinaría al menos el 25% de los ingresos para ayudar a aliviar la escasez de viviendas, que es una de las principales quejas entre los residentes.

Los apartamentos de alquiler turístico a corto plazo son vistos como el factor en la menor cantidad de viviendas asequibles en Barcelona. El precio promedio de los apartamentos de alquiler a largo plazo, donde viven los residentes, aumentó un 68% en la última década, dijo la oficina de vivienda de la ciudad a CNN.

“Los propietarios obtienen mucho más dinero alquilando su apartamento con fines turísticos que en un arrendamiento a largo plazo”, dijo Riu Fortuny, el residente de Barcelona. “No hay suficiente vivienda disponible”, agregó.

En total, Barcelona tiene 152.000 camas disponibles cada noche para visitantes, agregó Hernández del consorcio de turismo, principalmente en hoteles pero también incluyendo 60.000 en apartamentos turísticos.

Con una industria tan potente, la propuesta de duplicar el impuesto turístico “no hace más que legitimar la propia actividad turística”, dijo Daniel Pardo, un miembro de larga data de la Asamblea de Barrios para el Decrecimiento Turístico, en Barcelona, a CNN. “Es una medida aislada que no cambia el status quo”.

La Asamblea ayudó a organizar la gran protesta turística el pasado julio, pero no la parte que involucró las pistolas de agua, dijo Pardo. Agregó que “seguramente” habrá más protestas este año, pero que los planes se decidirán más adelante.

“Una trampa turística gigante”

En los sitios más visitados de la ciudad hay señales de cambios en la manera en que Barcelona está recibiendo a los turistas.

En La Rambla, el año pasado se instalaron sensores para medir el tráfico peatonal, a través de los movimientos de teléfonos móviles, a lo largo del paseo de 0,8 millas (1,3 kilómetros), dijo Xavi Masip, gerente de Amigos de La Rambla, una asociación vecinal de 65 años para proteger y promover la calle.

“Los sensores dan una indicación de cómo y dónde se mueven las personas, a qué horas y las áreas con cierta saturación”, dijo Masip a CNN. “La Rambla está muy llena. Hay momentos en que los que somos de Barcelona podemos sentirnos molestos” por ello.

Ya se han identificado algunas áreas congestionadas, como una sección estrecha cerca de la Plaza de Catalunya, en un extremo de La Rambla, dijo Masip. El puerto, en el otro extremo de la calle, también ha instalado algunos sensores.

“Una gran parte de esto es que las multitudes no son bien gestionadas” en La Rambla, dijo Will Gluckin, gerente de comunicaciones globales de Get Your Guide, una plataforma con sede en Berlín que ofrece experiencias de viaje en destinos de todo el mundo. La empresa es patrocinadora de la iniciativa Amigos de La Rambla que instaló los sensores.

“Enviamos clientes a La Rambla todos los días”, dijo Gluckin, cuya compañía ha operado en Barcelona durante una década. Le dijo a CNN que “las tiendas turísticas de mala calidad” y muchos restaurantes de comida rápida allí han hecho de “La Rambla algo así como una trampa turística gigante en lugar de un lugar genuinamente bueno para visitar”.

Pero es gratis, y los turistas siguen caminando por ella, incluso mientras continúan los trabajos en la calle este año para ensanchar la parte peatonal central de La Rambla y reducir los dos carriles de tráfico vehicular a solo uno a cada lado, dijo Masip.

Los dos sitios más visitados que cobran tarifas de entrada en Barcelona fueron ambos diseñados por el arquitecto modernista Antoni Gaudí. Cada uno ahora vende solo boletos en línea por adelantado. La Sagrada Familia comenzó esto en 2020 durante la pandemia de covid, y el año pasado tuvo 4,8 millones de visitantes, el 87% de ellos de fuera de España, dijo su oficina de prensa.

El Parque Güell, ubicado en una colina con vistas a la ciudad y al mar, cambió a boletos en línea por adelantado solo el año pasado y tuvo casi 4.5 millones de visitantes. Este año, el parque, con sus distintivos mosaicos curvos de Gaudí, aumentó la tarifa de entrada estándar a US $19.50 (18 euros y unos 395 pesos mexicanos), desde US $10.80 (10 euros y unos 220 pesos mexicanos). Es una medida destinada a gestionar las multitudes, dijo el vicealcalde Valls.

Para hacer espacio para más visitantes en la calle, la ciudad dice que ha eliminado bancos y pequeños jardines alrededor de la Sagrada Familia, donde una nueva torre, la más alta de todas las agujas de la iglesia, se completará a finales de este año. En el Parque Güell, las paradas de autobuses turísticos y taxis se han reubicado más lejos de la entrada, para reducir la densidad de multitudes allí.

En el puerto, la séptima terminal de cruceros de Barcelona se inauguró en febrero. Es una estructura elegante exclusivamente para barcos de MSC Cruises, un operador de cruceros global con sede en Ginebra. MSC dijo que ha dejado de usar otras tres terminales de cruceros en el puerto para sus barcos.

Pero la ciudad tiene como objetivo reducir las siete terminales a solo cinco, a través de negociaciones, dijo el vicealcalde Valls a CNN. Tres terminales existentes, señaló, tienen concesiones que vencerán en 2029.

La oficina de prensa de MSC en Madrid declaró a CNN que su nueva terminal tiene una concesión de 30 años.

“MSC Cruises está comprometida con el turismo responsable”, dijo un comunicado de la compañía, agregando que da aviso previo a las autoridades locales sobre los horarios de llegada y salida de los barcos, y detalles sobre los pasajeros que visitarán varios sitios turísticos. “Esto garantiza que nuestros clientes disfruten de sus vacaciones mientras ayudan a la economía de Barcelona y a los empleos locales”.

En total, alrededor de 800 cruceros llegan anualmente al puerto y no es el único punto de conflicto de la gran infraestructura turística en Barcelona. El alcalde Jaume Collboni anunció el año pasado que la ciudad revocaría los permisos en 2028 para los 10.000 apartamentos turísticos con licencia, para ayudar a proporcionar viviendas más asequibles.

Pero la asociación de apartamentos turísticos de Barcelona, Apartur, se opone a esto, exigiendo una compensación considerable para los propietarios y argumentando que resultaría en más apartamentos turísticos sin licencia.

“Habrá más turistas”

Y se habla de expandir el aeropuerto de Barcelona, que tuvo un récord de 55 millones de pasajeros en 2024. Está “en un nivel de saturación”, dijo Hernández, del consorcio de turismo. El aeropuerto tiene conexiones directas a unos 200 destinos a nivel mundial, el 70 % de ellos en Europa, incluyendo también ocho destinos en Estados Unidos.

El Gobierno España y los funcionarios catalanes están discutiendo “cómo aumentar la capacidad y proteger los alrededores”, dijo la oficina de Prensa del presidente catalán a CNN, agregando que el aeropuerto se encuentra en un delta fluvial con marismas y hábitats de aves protegidos por la Unión Europea.

El atractivo de Barcelona para los turistas incluso se ha convertido en un tema de estudio en la universidad, dijeron dos estudiantes universitarios estadounidenses en un programa de semestre en el extranjero en Madrid. Visitaron Barcelona por primera vez en febrero en un viaje organizado por la escuela y dijeron a CNN que los materiales de preparación mencionaban el impacto del turismo en Barcelona.

Sean Thompson, de 20 años, estudiante de sociología de Utica, Nueva York, dijo: “Realmente disfruté de la ciudad. Nos enseña el efecto del turismo en Barcelona y el hiperturismo.”

Andrew Durkin, de 21 años, estudiante de finanzas de Scranton, Pensilvania, dijo: “Sabía, al llegar, que había actitudes hacia los turistas. Esperaba ser tratado de manera diferente”.

Su visita incluyó la Sagrada Familia y La Rambla. Esperaban multitudes más grandes, pero dijeron que fue un fin de semana mayormente lluvioso en febrero, en temporada baja.

Pero las multitudes podrían regresar para el verano.

“Estamos haciendo un esfuerzo por gestionar, pero la temporada alta es la temporada alta”, dijo el vicealcalde Valls. “Así que habrá más turistas”.