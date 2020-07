El dueño de un pub en la ciudad de Londres decidió instalar un cerco eléctrico en pleno bar, como parte de una estrategia para obligar a sus clientes a mantener la distancia física y social en período de desconfinamiento en Inglaterra.

Según declaró a Daily Mail, Johnny McFadden, propietario del The Star Inn, la medida lo tomó porque no encontró mejor manera de evitar la porfía de sus clientes, quienes no entendían que debían respetar las distancias en pandemia.

Lee también: Cerca de 5 mil personas llegaron a fiesta electrónica en Francia: No se respetó ninguna medida sanitaria

McFadden afirmó que el cerco normalmente está desconectado, pero que lo puede prender en cualquier momento, advirtió. Como evidencia, algunos comensales ya acusaron haber recibido descargas eléctricas.

Los cuestionamientos no se hicieron esperar, debido a que la herramienta eléctrica puede parecer exagerada o desubicada, sin embargo, su dueño no se arrepiente y, por lo declarado a los medios, no depondrá de su idea original.

La imagen del cerco se viralizó en redes sociales tras haber sido publicada por el presentador radial Neill Maguire, la que se compartió más de 500 veces, con comentarios favorables de los usuarios, en general.

Lee también: Fiscalía teme que se fugue y pide prisión para Ghislaine Maxwell, presunta cómplice de Jeffrey Epstein

En cuanto a las medidas de desconfinamiento en el Reino Unido, los bares abrieron a partir del 4 de julio. En aquel día se compartieron numerosas imágenes con la gran cantidad de personas que asistió a estos lugares de esparcimiento.

En cuanto al The Star Inn, un clásico bar londinense ubicado cerca del Río Támesis y paradero obligado para turistas, la medida para algunos clientes sí fue un hecho a destacar, tal como se puede apreciar en los comentarios de referencia de las herramientas de ubicación de Google Maps.