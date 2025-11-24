Atrapan a la infame autora del “Caso Slender Man”: Se escapó luego de ser condenada por apuñalamiento

La mujer de 23 años, quien cumplía libertad supervisada por el intento de asesinato de su compañera de clase en 2014, fue detenida en Illinois tras cortar su brazalete electrónico y viajar 150 millas en autobús.

(CNN) – Morgan Geyser, la mujer condenada por el intento de asesinato de su compañera de clase Payton Leutner en 2014 inspirado en el personaje Slender Man, fue recapturada en Illinois tras escapar de su hogar grupal en Wisconsin.

La policía de Posen localizó a Geyser el domingo por la noche junto a un hombre de 42 años, luego de que la joven de 23 años cortara su brazalete de monitoreo y viajara en autobús a través de las fronteras estatales.

Al ser interrogada, Geyser inicialmente proporcionó un nombre falso antes de declarar que “había hecho algo realmente malo” y sugerir a los oficiales que “simplemente googlearan” su nombre.

Antecedentes del caso

Geyser cumplía libertad supervisada tras ser condenada en 2018 por el apuñalamiento de su amiga de 12 años, crimen que conmocionó a Estados Unidos por su vinculación con la leyenda urbana de Slender Man.

La víctima sobrevivió tras recibir 19 puñaladas y ser abandonada sangrando en un bosque. La justicia había ordenado su traslado a un hogar grupal en enero pasado, luego de casi siete años en una institución mental.

Geyser ahora espera extradición a Wisconsin mientras su abogado manifestó consternación por el retroceso en su proceso de reinserción social.