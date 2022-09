(CNN) – Un atentado suicida con bomba en un centro educativo en Kabul dejó al menos 23 muertos, la mayoría de las cuales se cree que son mujeres jóvenes, en la última señal del deterioro de la situación de seguridad en la capital afgana.

La explosión tuvo lugar el viernes en el centro educativo Kaaj, en un vecindario predominantemente hazara, un grupo étnico minoritario que ha enfrentado opresión durante mucho tiempo.

Los estudiantes estaban tomando un examen de ingreso a la universidad de práctica a las 7:30 am, hora local (11 pm ET) cuando ocurrió la explosión por primera vez, dijo a CNN el portavoz de la policía de Kabul, Khalid Zadran.

Lee también: Neymar llamó a votar por Bolsonaro

Abdu Ghayas Momand, médico del Hospital Ali Jinah, a donde fueron llevadas algunas de las víctimas, detalló que 23 personas habían muerto y 36 más resultaron heridas.

No ha habido reivindicación de responsabilidad por el ataque, mientras los talibanes condenaron un ataque en Kabul.

“El Emirato Islámico de Afganistán califica el ataque al centro de entrenamiento Kaj en el distrito 13 de Kabul como un gran crimen y lo condena enérgicamente, y expresa su más sentido pésame a las familias de las víctimas de este incidente. Se tomarán medidas serias para encontrar y castigar los perpetradores”, sostuvo el portavoz talibán Zabiullah Mojahid en un tuit.

Unicef ​​señaló que estaba “horrorizado por el horrible ataque” en un tuit el viernes.

“Este acto atroz se cobró la vida de decenas de niñas y niños adolescentes e hirió gravemente a muchos más”, dijo. “La violencia dentro o alrededor de los establecimientos educativos nunca es aceptable. Dichos lugares deben ser remansos de paz donde los niños puedan aprender, estar con amigos y sentirse seguros mientras desarrollan habilidades para su futuro”.

UNICEF is appalled by the horrific attack, early this morning, inside the Kaaj Educational Center in the Dasht-e-Barchi district of West #Kabul, #Afghanistan.

This heinous act claimed the lives of dozens of adolescent girls and boys and severely injured many more. pic.twitter.com/xWj7L7p95o

— UNICEF Afghanistan (@UNICEFAfg) September 30, 2022