Ataques israelíes en Gaza dejan al menos 32 palestinos muertos: 12 eran niños y 8 mujeres

(CNN) – Los ataques israelíes en Gaza han causado la muerte de al menos 32 palestinos en la última escalada de violencia desde que entró en vigor el alto el fuego entre Israel y Hamas.

El Ministerio de Salud palestino informó que entre los muertos en los ataques, que continuaron desde el miércoles hasta la mañana del jueves, se encuentran 12 niños y ocho mujeres, mientras que otras 88 personas resultaron heridas.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron que ejecutaron los ataques contra objetivos de Hamás después de que “varios terroristas” dispararan contra soldados israelíes que operaban en Khan Younis, en el sur de Gaza. “Esta acción constituye una violación del acuerdo de cese del fuego”, dijeron las FDI, añadiendo que ninguno de sus efectivos resultó herido.

Hamás condenó los ataques como “una escalada peligrosa” y rechazó la versión de las FDI, acusando a Israel de intentar “justificar sus crímenes y violaciones continuas”. Exigió a Estados Unidos que ejerza una “presión inmediata y contundente” sobre Israel para que “respete el alto el fuego y detenga la agresión contra nuestro pueblo”.

Los últimos ataques elevan a 312 el número total de palestinos muertos desde que entró en vigor el alto el fuego.

Estos hechos ocurren pocos días después de que el Consejo de Seguridad de la ONU respaldara el plan del presidente de EE. UU. Donald Trump sobre cómo avanzar más allá del frágil cese del fuego hacia una paz más sostenible y la reconstrucción del enclave devastado por Israel.

Mientras tanto, en un hecho separado, Israel también llevó a cabo ataques aéreos contra lo que afirmó eran depósitos de armas de Hezbollah en el sur del Líbano.

Esta fue la tercera gran escalada desde que el acuerdo de alto el fuego entró en vigor en octubre, cada una precedida por un supuesto ataque contra soldados israelíes.

En las dos escaladas anteriores, el 19 y el 28 de octubre, aproximadamente 150 palestinos y tres soldados israelíes murieron.

Sin embargo, a pesar de esas escaladas, el cese del fuego se ha mantenido en gran medida.

Imágenes de CNN tomadas en el complejo del Hospital Bautista Al-Ahli de Ciudad de Gaza muestran a decenas de personas agolpándose alrededor de ambulancias que llegaban con víctimas de los ataques.

Las imágenes muestran a varias personas sentadas junto a los cadáveres dentro del hospital, algunas mirando dentro de las bolsas mortuorias con desesperación.

Una de las bolsas contiene los cuerpos de tres niños sin vida aún cubiertos de polvo.

El ataque israelí más letal del miércoles fue en la zona de Zaytun, en el este de Gaza, donde 10 personas, incluida una mujer y un niño, murieron, según la Defensa Civil de Gaza.

Otro ataque impactó una zona al oeste de Khan Younis, dirigido contra “un grupo de civiles dentro del club de la UNRWA”, añadió la Defensa Civil.

La UNRWA es la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Medio Oriente.