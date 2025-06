“Las armas funcionaron según lo previsto”: Los detalles de la operación “Martillo de Medianoche” en Irán

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, entregaron mayor información sobre el ataque a la instalación de enriquecimiento nuclear en Irán, defendiendo su efectividad.

(CNN) – El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ofreció una conferencia de prensa en el Pentágono, donde aborda los ataques estadounidenses del fin de semana pasado contra Irán.

Defendió el ataque estadounidense a las instalaciones nucleares iraníes, calificando el ataque de histórico.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la sesión informativa ayer en las redes sociales.

“El Secretario de Defensa (¡Guerra!) Pete Hegseth, junto con representantes militares, ofrecerá una importante conferencia de prensa mañana por la mañana a las 8 a. m. EST en el Pentágono, para luchar por la dignidad de nuestros grandes pilotos estadounidenses”, escribió Trump en Truth Social el miércoles.

“La conferencia de prensa será interesante e irrefutable. ¡Disfrútenla!”, añadió.

Por otro lado, criticó enérgicamente la cobertura de los medios de comunicación de las primeras evaluaciones de inteligencia sobre el impacto de los bombardeos del sábado contra las instalaciones nucleares iraníes en una conferencia de prensa en el Pentágono el jueves.

“Espero que, con todo el revuelo, todos sus medios encuentren el tiempo para reconocer debidamente este cambio histórico en la seguridad continental que otros presidentes intentaron lograr, del que hablaron otros presidentes”, dijo Hegseth. “El presidente Trump lo logró. Es un logro enorme”.

Criticó los informes de los medios de comunicación sobre una evaluación preliminar de inteligencia estadounidense que sugería que el ataque no destruyó componentes centrales del programa nuclear de Irán sino que lo retrasó unos pocos meses.

“Una vez más, fue preliminar, un día y medio después del ataque real, cuando admite por escrito que requiere semanas para acumular los datos necesarios para hacer tal evaluación”, dijo el secretario de Defensa.

Pero, hablando cinco días después del ataque, Hegseth dijo que el presidente “creó las condiciones para poner fin a la guerra, diezmando –elige tu palabra–, borrando, destruyendo las capacidades nucleares de Irán”.

“Las armas funcionaron según lo previsto”

El jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, enfatizó el jueves que la operación contra las instalaciones nucleares de Irán se desarrolló según lo planeado y que las bombas de 30.000 libras lanzadas “funcionaron como estaban diseñadas, lo que significa que explotaron”.

“Quiero aclarar: la Fuerza Conjunta no realiza evaluaciones de daños en combate”, declaró Caine a los periodistas en una rueda de prensa en el Pentágono.

“Por diseño, no calificamos nuestra propia tarea. La comunidad de inteligencia sí. Pero esto es lo que sabemos tras los ataques y los ataques a Fordow: Primero, que las armas se construyeron, probaron y cargaron correctamente. Segundo, que las armas se lanzaron a la velocidad y según los parámetros. Tercero, que todas las armas fueron guiadas a sus objetivos y puntos de mira previstos. Cuarto, que las armas funcionaron según lo previsto, es decir, explotaron. Sabemos esto por otros medios de inteligencia que tenemos, que pudimos ver visiblemente. Y sabemos que los aviones que volaban detrás vieron el funcionamiento de las primeras armas”.

Caine informó a los periodistas junto con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y ambos destacaron el éxito de los pilotos que llevaron a cabo la misión.

CNN informó anteriormente que una evaluación de inteligencia sugiere que la operación no destruyó los componentes centrales del programa nuclear de Irán.

Caine añadió el jueves que en los días previos al ataque estadounidense, Irán intentó cubrir los ejes principales de las instalaciones con hormigón.

“En los días previos al ataque contra Fordow, los iraníes intentaron cubrir los pozos con hormigón para intentar prevenir un ataque. No compartiré las dimensiones específicas de la tapa de hormigón, pero deben saber que conocemos sus dimensiones”, dijo Caine. “Los planificadores tuvieron que tener esto en cuenta, lo tuvieron todo. La tapa fue retirada a la fuerza con la primera arma, y ​​el pozo principal quedó al descubierto”.

Caine descartó presiones de Trump

El jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, dijo el jueves que “nunca ha sido presionado” por el presidente Donald Trump o el secretario de Defensa Pete Hegseth para proporcionar una evaluación de inteligencia diferente sobre la operación militar estadounidense contra las instalaciones nucleares de Irán.

“No, no, no lo he hecho. Y no, no lo haría”, dijo Caine cuando se le preguntó si lo habían presionado para proporcionar una evaluación de inteligencia diferente y si lo haría.

Mi trabajo como presidente es ofrecer diversas opciones al presidente y a la Autoridad Nacional de Comando para gestionar los riesgos asociados a cada una de ellas y luego acatar las órdenes de la Autoridad Nacional de Comando y ejecutarlas. Nunca he sido presionado por el presidente ni por el secretario para hacer nada más que decirles exactamente lo que pienso, y eso es exactamente lo que he hecho.