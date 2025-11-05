Atropello masivo deja 10 heridos en isla francesa de Oléron: Conductor habría gritado “Alá es grande” antes de ser detenido

Un hombre francés de unos 30 años embistió a peatones y ciclistas en la isla de Oléron, en la costa atlántica de Francia. Las autoridades investigan el hecho, con la fiscalía antiterrorista en monitoreo del caso.

(Con información de CNN) – Al menos diez personas resultaron heridas —dos de ellas en estado crítico— después de que un hombre arrollara a peatones y ciclistas este miércoles en la isla de Oléron, ubicada frente a la costa atlántica de Francia.

De acuerdo con el medio BFMTV, el conductor fue detenido “con dificultad” por la policía tras embestir a varias personas en la localidad de Saint-Pierre-d’Oléron. El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, confirmó que las autoridades abrieron una investigación y que la fiscalía nacional antiterrorista está supervisando el caso.

El agresor —un ciudadano francés caucásico de unos 30 años— gritó “Allahu Akbar” (“Alá es grande”) durante el ataque, según indicó la fiscalía local. Luego intentó incendiar su vehículo antes de ser arrestado. No se registraron menores de edad entre los heridos.

Lee también: “Donald Trump reconoce la derrota republicana en elecciones locales“

El alcalde de Saint-Pierre-d’Oléron, Christophe Sueur, relató que algunos sobrevivientes fueron evacuados por helicóptero a hospitales en Poitiers, en la Francia continental.

“Todo ocurrió muy rápido”, comentó a los medios locales, señalando que el atacante era conocido en la comunidad por delitos comunes, incluidos robo y conducción bajo los efectos del alcohol, aunque no figuraba en registros de inteligencia antiterrorista.

“Su vehículo quedó destrozado, con la parte delantera arrancada”, añadió el alcalde, quien explicó que el sujeto residía en la isla junto a familiares.

Por ahora, las autoridades no han determinado un móvil claro del ataque, mientras continúan las diligencias para esclarecer si existió motivación terrorista.