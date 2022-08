(CNN) – Ashton Kutcher reveló este lunes que luchó contra una grave enfermedad autoinmune que le ha afectado al oído, la vista y la capacidad de caminar durante más de un año.

“Hace como dos años, tuve esta extraña y súper rara forma de vasculitis“, dijo Kutcher en un video exclusivo publicado en “Access Hollywood” de un próximo episodio de “Running Wild with Bear Grylls” de National Geographic: El Desafío”.

“Me dejó sin visión, sin audición, me dejó sin equilibrio. Me llevó como un año recuperarlo”, dijo Kutcher al aventurero y presentador Bear Grylls mientras caminaban entre zarzas y árboles.

“No lo aprecias realmente hasta que desaparece, hasta que dices: ‘No sé si voy a poder volver a ver’. No sé si voy a ser capaz de oír de nuevo, no sé si voy a ser capaz de caminar de nuevo”, dijo Kutcher. “Tengo suerte de estar vivo”.

CNN se puso en contacto con el representante de Kutcher, pero aún no ha recibido respuesta.

Before there are a bunch of rumors/ chatter/ whatever out there. Yes, I had a rare vasculitis episode 3yrs ago. (Autoimmune flair up) I had some impairments hear, vision, balance issues right after. I fully recovered. All good. Moving on. See you at the 2022 NY Marathon w/Thorn

— ashton kutcher (@aplusk) August 9, 2022