Asesor de Trump dice que aranceles recaudarán US$ 6 billones, el mayor aumento de impuestos en la historia de EE.UU.

(CNN) — El asesor de la Casa Blanca, Peter Navarro, dijo el domingo que espera que los aranceles del presidente Donald Trump generen US$ 6 billones en ingresos en la próxima década, lo que podría representar el mayor aumento de impuestos en la historia de Estados Unidos.

Incluso ajustando la inflación, esa cantidad sería el triple del aumento de impuestos implementado en 1942 para pagar el costo de la Segunda Guerra Mundial.

Navarro, el principal asesor de Trump para comercio y manufactura, insiste en que no se trata de un aumento de impuestos sino de una reducción de impuestos, haciéndose eco de la creencia reiterada del Gobierno de Trump de que los aranceles no los pagarán los consumidores estadounidenses sino las empresas de otros países o los propios países.

“El mensaje es que los aranceles son recortes de impuestos, son empleos, son seguridad nacional”, dijo Navarro en Fox News Sunday. “Los aranceles son excelentes para Estados Unidos. Harán que Estados Unidos vuelva a ser grande”.

Pero la mayoría de los economistas dicen que los aranceles impuestos por Estados Unidos los pagan las empresas y los consumidores estadounidenses en forma de precios más altos en los bienes importados, no los pagan los extranjeros.

Trump planea anunciar aranceles adicionales el miércoles, día que ha denominado el “Día de la Liberación”, sobre todo tipo de productos importados como represalia por lo que considera barreras injustas a las exportaciones estadounidenses a otros países. Trump ya ha anunciado aranceles sobre todos los productos procedentes de China, México y Canadá, y esta semana entrará en vigor un arancel del 25% sobre todos los automóviles importados.

Navarro dijo que los aranceles prepararán el terreno para que el Congreso apruebe recortes de impuestos a finales de este año, pero las cifras de ingresos por aranceles que citó Navarro serían un enorme aumento de impuestos para los estadounidenses en el corto plazo, si ocurren.

Sólo los aranceles no aplicados a los automóviles “van a recaudar alrededor de US$ 600 mil millones (al año), alrededor de US$ 6 billones en un período de 10 años”, dijo Navarro.

No está claro cómo Navarro calculó esta cifra anual de US$ 600 mil millones, ya que los detalles de estos aranceles aún no se han revelado por completo. Tampoco está claro, y quizás sea improbable, que los estadounidenses sigan comprando tantos productos importados si los precios suben debido al costo de los aranceles.

Si la cifra propuesta por Navarro fuera correcta, en términos de dólares estas nuevas recaudaciones de aranceles representarían un aumento de impuestos enorme, nunca visto en la historia de Estados Unidos.

Las predicciones de Navarro en contexto

En términos porcentuales, la ley fiscal de 1942, que recaudó fondos para combatir la Segunda Guerra Mundial, es el mayor aumento de impuestos en la historia de Estados Unidos, según un análisis de 2006 del Departamento del Tesoro . Esto recaudó US$ 10.000 millones al año en 1942, o US$ 200 000 millones actuales, ajustados a la inflación.

Sin embargo, en aquel momento, ese aumento de impuestos representaba una proporción mucho mayor del producto interno bruto (PIB) nacional, el indicador general de la actividad económica del país. Equivalía a aproximadamente el 5% del PIB de 1942, según el análisis del Departamento del Tesoro; hoy, US$ 600 mil millones representarían solo alrededor del 2% del PIB actual.

En términos de dólares, el mayor aumento previo —sin ajustar por inflación— corresponde a la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA). También conocida como Obamacare, la ACA se aprobó en 2009 y, en ese momento, se proyectaba que aumentaría la recaudación fiscal en US$ 486.000 millones.

Pero eso ocurrió en un período de 10 años, menos en una década de lo que Navarro predice que aumentarán los aranceles de Trump en un año. Es más: uno de esos aumentos de impuestos bajo la ACA, una penalización para los estadounidenses que no tenían seguro médico, fue posteriormente derogado por el Congreso, lo que redujo el impacto fiscal de esa ley.

Los críticos de los planes arancelarios de la administración Trump dicen que crearán tremendos aumentos de costos para los consumidores estadounidenses y serán un lastre para la economía.

“Eso es un impuesto”, dijo el senador Mark Warner en una entrevista en Fox inmediatamente después de la aparición de Navarro. “Ese dinero no cae del cielo. Ese dinero llega porque el precio de estos productos subirá y los estadounidenses pagarán más. Estamos hablando de un impuesto de US$ 700 mil millones”, dijo, añadiendo los US$ 100 mil millones que, según Navarro, los aranceles específicos para automóviles recaudarán durante el primer año.

“Es un insulto a la inteligencia del pueblo estadounidense cuando dice que el gobierno va a recaudar US$ 700 mil millones al año”, dijo, “y que, de alguna manera, eso no se reflejará en los costos”.

“US$ 100 mil millones solo con los aranceles a los automóviles”

La industria automotriz ha sido un foco importante para la administración Trump en su estrategia de aumentar los aranceles.

“Vamos a recaudar unos US$ 100 mil millones solo con los aranceles a los automóviles”, predijo Navarro el domingo.

Además del arancel del 25% sobre todos los automóviles importados anunciado la semana pasada y que entrará en vigor esta semana, Trump ha dicho que pronto planea imponer aranceles adicionales a las autopartes importadas, que se utilizan en todos los automóviles fabricados en una planta de ensamblaje estadounidense.

Navarro afirmó que el gobierno planea otorgar créditos fiscales a quienes compren autos “estadounidenses”. No especificó qué compras de autos calificarían para dicho crédito. Ningún auto fabricado en una planta de ensamblaje de automóviles estadounidense se fabrica únicamente con piezas estadounidenses. La mayoría depende de piezas importadas para más de la mitad de su contenido.

Aunque Navarro afirma que estos impuestos obligarán a los fabricantes de automóviles a trasladar la producción a plantas estadounidenses y crear empleos aquí, expertos y ejecutivos de la industria automotriz afirman que el cambio tardaría años en concretarse, si es que llega a concretarse. Mientras tanto, podrían perderse empleos en el sector automotriz estadounidense.