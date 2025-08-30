Mundo ucrania

Asesinan a tiros a Andri Parubi, expresidente del Parlamento ucraniano, en Leópolis

Por CNN Chile

30.08.2025 / 12:36

{alt}

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, expresó sus condolencias a la familia de Parubi y anunció que se destinarán recursos para la investigación y el castigo del responsable.

(EFE) – El expresidente del Parlamento ucraniano Andri Parubi fue asesinado este sábado en Leópolis en un atentado a tiros perpetrado alrededor del medio día.

“El ministro de Interior Ihor Klimenko y el fiscal general Ruslan Kravchenko me han informado del horrible asesinato en Leópolis de Andri Parubi. Mis condolencias a su familia”, dijo el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Se destinarán los recursos necesarios para la investigación y el castigo del asesino”, agregó.

Según la policía, la víctima, de 54 años, murió en el lugar de los hechos a causa de sus heridas. La policía regional, la Policía Nacional ucraniana y el Servicio de Seguridad están investigando el crimen.

Por el momento, se hacen esfuerzos por averiguar quién fue el autor material del asesinado y determinar su paradero.

En 2004, Parubi participó activamente en la Revolución Naranja. En 2007 fue elegido por primera vez diputado, por el bloque Nuestra Ucrania – Autodefensa del Pueblo. En 2016 se convirtió en el presidente del Parlamento.

DESTACAMOS

Cultura La guía definitiva de panoramas culturales durante septiembre 2025 en Santiago

LO ÚLTIMO

Mundo Corte de Apelaciones de EE.UU. frena temporalmente intento de eliminar el TPS para 600.000 venezolanos
¿Quién es Fernando Ortiz? El perfil del técnico argentino que suena en Colo Colo
"Pisotean la dignidad de las mujeres": Primera ministra de Italia condena sitio porno con imágenes manipuladas de ella
Clash in Paris 2025: Fecha, hora y la cartelera completa del evento de la WWE
Hallan en Argentina un cuadro robado por los nazis hace 80 años: Se encuentra en la casa de la hija de un exfuncionario alemán
Longton emplaza al Gobierno a dar urgencia a proyecto de pena adicional a reos que se fuguen