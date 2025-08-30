Asesinan a tiros a Andri Parubi, expresidente del Parlamento ucraniano, en Leópolis

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, expresó sus condolencias a la familia de Parubi y anunció que se destinarán recursos para la investigación y el castigo del responsable.

(EFE) – El expresidente del Parlamento ucraniano Andri Parubi fue asesinado este sábado en Leópolis en un atentado a tiros perpetrado alrededor del medio día.

“El ministro de Interior Ihor Klimenko y el fiscal general Ruslan Kravchenko me han informado del horrible asesinato en Leópolis de Andri Parubi. Mis condolencias a su familia”, dijo el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

“Se destinarán los recursos necesarios para la investigación y el castigo del asesino”, agregó.

Según la policía, la víctima, de 54 años, murió en el lugar de los hechos a causa de sus heridas. La policía regional, la Policía Nacional ucraniana y el Servicio de Seguridad están investigando el crimen.

Por el momento, se hacen esfuerzos por averiguar quién fue el autor material del asesinado y determinar su paradero.

En 2004, Parubi participó activamente en la Revolución Naranja. En 2007 fue elegido por primera vez diputado, por el bloque Nuestra Ucrania – Autodefensa del Pueblo. En 2016 se convirtió en el presidente del Parlamento.