(CNN) — Un senador de Brasil aseguró que el expresidente Jair Bolsonaro asistió a una reunión en diciembre pasado para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2022, que le dieron la victoria al actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

El senador Marcos do Val dijo en una conferencia de prensa este jueves que tanto él como Bolsonaro estuvieron en una discusión privada el 9 de diciembre, que organizó el aliado de Bolsonaro y entonces congresista Daniel Silveira.

Según el relato de do Val, Silveira propuso un plan para desacreditar las elecciones, en el que sugirió que do Val organizara y grabara en secreto una reunión con el presidente del Tribunal Superior Electoral y juez del Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes.

Do Val sostuvo que le dijeron que incitara al juez a decir cosas que generarían dudas sobre la validez del voto y la neutralidad del tribunal electoral.

También reveló capturas de pantalla de sus mensajes de WhatsApp con Silveira sobre la reunión y el plan.

Al describir el papel de Bolsonaro en la conversación, do Val dijo que el entonces presidente permaneció en silencio sobre la propuesta y no la desalentó. También dijo que tenía la impresión de que había un acuerdo.

Do Val aseguró: “Fue Daniel (Silveira) quien habló. Dije que lo pensaría más tarde y me pondría en contacto”.

“Estaba muy claro que él estaba en condiciones de manipular y hacer que (Bolsonaro) aceptara su idea, si un senador aceptaba la misión”, añadió do Val.

El equipo legal de Silveira no respondió a la solicitud de CNN para obtener comentarios.

Según do Val, en últimas él se reunió con de Moraes el 14 de diciembre, pero en lugar de grabar el encuentro advirtió al juez sobre el complot. De Moraes no ha comentado públicamente al respecto.

Este jueves, de Moraes, quien está a cargo de la investigación sobre los disturbios del 8 de enero, ordenó a do Val que rindiera declaración ante la Policía Federal dentro de cinco días, según un documento del Supremo Tribunal.

Do Val también relató que Silveira le dijo que el plan involucraba a la Oficina de Seguridad Institucional (GSI) de Brasil, responsable de la seguridad del presidente. El GSI proporcionaría agentes secretos y dispositivos de grabación a do Val.

La Agencia de Inteligencia de Brasil, que dirige el GSI, negó estas afirmaciones el jueves y dijo que “no está involucrada en ninguna iniciativa relacionada con la posibilidad de grabar conversaciones de ministros del Supremo Tribunal Federal”.

La oficina de Bolsonaro no respondió a la solicitud de comentarios de CNN. En reacción a las afirmaciones de do Val durante una sesión del Senado este jueves, el hijo del expresidente, el senador Flavio Bolsonaro, dijo que “es necesario hacer aclaraciones para que las narrativas no superen los hechos“.

“El caso es que el 31 de diciembre el presidente Bolsonaro dejó la presidencia“, agregó.

Lula ganó por un estrecho margen la presidencia de Brasil en una segunda vuelta en octubre, pero muchos de los partidarios de Bolsonaro se han negado a aceptar los resultados y su rechazo culminó con un ataque a edificios gubernamentales en Brasilia el 8 de enero.

El propio Bolsonaro no reconoció públicamente los resultados electorales hasta el 30 de diciembre.

Silveira, un expolicía cuyo mandato en el Congreso finalizó esta semana, fue arrestado este jueves por cargos no relacionados, luego de que supuestamente no cumpliera con las órdenes judiciales y manipulara su monitor electrónico de tobillo, resultado de una condena de 2021 por actos antidemocráticos.