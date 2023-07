Un jugador de una liga amateur de Argentina fue encontrado muerto durante la noche del lunes en unas vías del tren de Buenos Aires, Argentina.

La agresión

Williams Tapón, de 24 años, jugaba para el equipo La Cortada cuando protagonizó un episodio de violencia en el que, en un arranque de ira por una decisión arbitral, se abalanzó contra el juez y le propinó dos puñetazos y una patada en la nuca.

La víctima del ataque quedó inconsciente y tuvo que ser trasladado hasta un centro asistencial.

El delantero relató los hechos a Canal 9 el día siguiente al partido: “Iban dos minutos y ya le habían pegado a un compañero mío y el árbitro no lo cobraba. Yo era capitán, así que le decía ‘juez, cóbrala, si lo viste, estabas a dos metros’. Él me decía ‘no la vi’ y no cobraba nada”.

“Está bien, seguíamos jugando, pero hacíamos una mal y ya nos tiraba todo a nosotros (…), por eso yo ya venía enojado y le pegué, sin darme cuenta”, continuó.

“La verdad es que estuve mal, lo admito. Fueron esos cinco minutos en los que no me pude controlar y reaccioné así hacia el referí. La única explicación que puedo dar es que tenía enojo. El árbitro no ayudó; de entrada estaba cobrando todo para ellos”, afirmó el joven.

“Ya le pedí disculpas, hoy estuvimos hablando con el réferi. Te digo la verdad, me nubló. Cuando me rescaté ya era todo distinto y me pregunté ‘¿qué hice?’”, finalizó.

Tras recuperarse de la agresión, Cristián Ariel Panigua, de 36 años, emitió la denuncia formal el lunes, lo que motivó que investigaran a Tapón por “homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa en el contexto de un espectáculo deportivo”.

“Hablé con el delegado de su club, una muy buena persona que me pidió disculpas de la mejor manera, pero de él no salió una disculpa del corazón, lo que me dijo fue ‘lo hice en calentura’. Yo soy padre soltero, ¿qué hacían mis hijos si me mataba?“, dijo.

El hallazgo

Más tarde, en horas de la noche, el periodista deportivo Nacho Genovert dio cuenta del hallazgo del jugador muerto: “Se acaba de suicidar William Tapón, el agresor del árbitro de Sarandí”, dijo.

“Ocurrió en el momento en el que declaraba la víctima. Se quitó la vida con un arma de fuego”, escribió en Twitter.

“Encontraron su cuerpo en las vías del tren, altura General Paz y Heredia. Tenía 24 años. El disparo fue en la zona del parietal”, añadió.

Las autoridades iniciaron una búsqueda exhaustiva del arma con la que se efectuó dicho disparo, pero no han podido encontrarla.