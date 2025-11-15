Argentina detecta los primeros casos de la variante “Frankenstein” de COVID-19

La nueva cepa XFG, una recombinación de dos subvariantes de Ómicron, muestra una rápida propagación y un síntoma distintivo: la pérdida de voz.

Argentina confirmó los primeros casos de la variante XFG del COVID-19, popularmente apodada “Frankenstein” por ser una recombinación de las subvariantes de Ómicron LF.7 y LP.8.1.2.

Según el último Boletín Epidemiológico Nacional, la cepa fue detectada en las semanas 26 y 27, con una presencia creciente que ya supera la mitad de los casos analizados en las últimas semanas. La Organización Mundial de la Salud la clasifica como una “variante bajo monitoreo”.

Síntomas y propagación

La variante XFG se distingue por provocar ronquera, afonía o pérdida total de la voz en personas contagiadas.

Aunque su velocidad de transmisión es alta y ha dominado rápidamente en países de Asia y Europa, las autoridades sanitarias destacan que no existen indicios de que cause una enfermedad más grave que otras variantes circulantes.

Según reportó El Clarín, en Argentina, la situación epidemiológica se mantiene estable, con una disminución del 71.2% en hospitalizaciones por COVID-19 en comparación con el mismo período de 2024. Sin embargo, la detección temprana de esta variante refuerza la necesidad de mantener la vigilancia genómica activa.