Archivos judiciales revelan que exasesor de Donald Trump, planeó con Jeffrey Epstein “derribar” al papa Francisco

Mensajes de 2019 publicados por el Departamento de Justicia muestran que el exasesor de Trump cortejó al fallecido financista para socavar al pontífice, utilizando un libro polémico como posible arma mediática.

(CNN) – Documentos recientemente desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelan que Steve Bannon, exasesor de Donald Trump, discutió con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein estrategias para “derribar” al papa Francisco.

En un mensaje de junio de 2019, Bannon escribió a Epstein: “Derribaremos al (papa) Francisco. Los Clinton, Xi, Francisco, la UE: vamos, hermano”.

El libro como herramienta de ataque

Los archivos muestran que Bannon intentó involucrar a Epstein en la producción de una película basada en In the Closet of the Vatican, un libro que expone la hipocresía en el Vaticano. Bannon sugirió a Epstein que fuera el productor ejecutivo, aunque el autor, Frédéric Martel, descartó la oferta.

Epstein, condenado por delitos sexuales contra menores, respondió con versos bíblicos y bromeó sobre invitar al Papa a un “masaje”. El Vaticano no ha comentado, pero colaboradores de Francisco señalaron que Bannon buscaba “instrumentalizar la fe como un arma” contra el pontífice, quien ha sido un firme crítico del nacionalismo populista.