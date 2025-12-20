Archivos de Epstein reivindican a una sobreviviente que lo denunció en los 90

Emocionada, Annie Farmer contó a CNN que "verlo en blanco yu negro de esa manera ha sido muy emotivo", pero lamenta que otras víctimas luego de su denuncia en el 96 siguieron sufriendo abusos por parte de Epstein y no tuvieron la misma suerte.

(CNN) – La publicación parcial de los archivos relacionados con Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia el viernes marcó un momento de triunfo para la sobreviviente de Epstein, Maria Farmer, y su hermana Annie, quienes han dicho durante años que Maria había presentado una de las primeras denuncias contra Epstein en la década de 1990.

Un documento del FBI publicado el viernes incluía una descripción de 1996 de una denuncia penal contra Epstein relacionada con pornografía infantil.

Aunque el nombre de la denunciante está redactado en el documento, la abogada de Maria Farmer, Jennifer Freeman, confirmó en CNN que la denuncia en realidad fue presentada por su cliente.

La parte de “hechos de la denuncia” del documento dice que la mujer, que se describe a sí misma como una artista profesional, había tomado fotografías de sus hermanas menores de edad para su propia obra de arte personal.

“Epstein robó las fotos y los negativos y se cree que las vendió a posibles compradores”, dice el documento. “En una ocasión, Epstein le pidió (tachado) que le tomara fotos a chicas jóvenes en piscinas”. Continúa: “Epstein ahora amenaza (tachado) con que si le cuenta a alguien sobre las fotos, le quemará la casa”.

Horas después de la publicación parcial de los archivos de Epstein por parte del Departamento de Justicia, no estaba claro si el triunfo de Farmer terminaría siendo una excepción en el mundo más amplio de los sobrevivientes de Epstein.

Varias fuentes cercanas a los sobrevivientes informaron a CNN que describieron su frustración al intentar navegar por la “Biblioteca Epstein” pública del Departamento de Justicia en busca de información sobre sus propios abusos y casos. Fue una decepción para un grupo que había esperado ansiosamente durante 30 días desde la aprobación de la Ley de Transparencia de los Expedientes Epstein la oportunidad de buscar información sobre sus propias experiencias.

Como el sistema de búsqueda en línea del Departamento de Justicia es difícil de navegar, las fuentes dijeron que los sobrevivientes no tuvieron mucha suerte en encontrar información validada sobre sus experiencias de años atrás.

Jess Michaels, sobreviviente de Epstein, pasó horas tratando de encontrar la declaración y la comunicación de sus víctimas que tuvo después de llamar a la línea de información del FBI.

“No encuentro nada de eso”, dijo a CNN. “¿Es esto lo mejor que puede hacer el gobierno? Ni siquiera una ley del Congreso nos está dando justicia”.

Freeman le había dicho previamente a CNN que la denuncia original de Maria Farmer era uno de los documentos clave que buscaría cuando se publicaran los archivos de Epstein del Departamento de Justicia.

Ella dijo el viernes por la noche que está buscando más información de los archivos, incluyendo qué hicieron las autoridades en respuesta a la queja de Farmer, cuándo y por qué.

“¿Por qué no actuaron para detener esto?”, preguntó Freeman en un correo electrónico a CNN.

No está claro qué hicieron las autoridades en respuesta a la denuncia. CNN se ha puesto en contacto con el FBI para obtener comentarios.

La denuncia, sellada el 3 de septiembre de 1996, subraya el hecho de que Epstein había estado en el radar de las fuerzas del orden años antes de que se presentaran cargos federales y estatales contra él en Nueva York y Florida.

En una declaración proporcionada por el bufete de abogados que representa a Maria Farmer, la acusadora de Epstein dijo que el FBI le había “fallado” a ella y a otras víctimas a lo largo de los años.

La hermana de Farmer, Annie, dijo anteriormente que tenía 16 años cuando Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell abusaron de ella.

En declaraciones a Jake Tapper de CNN, Annie Farmer, emocionada, dijo: “Solo verlo por escrito y saber que tuvieron este documento en su poder todo este tiempo, ¿y cuántas personas resultaron perjudicadas después de esa fecha? Lo hemos dicho una y otra vez, pero verlo en blanco y negro de esa manera ha sido muy emotivo”.

Annie Farmer fue la cuarta y última persona que acusó a Epstein de abuso en testificar en el juicio por tráfico sexual de Ghislaine Maxwell.