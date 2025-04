“Seamos claros al respecto”: Presentador de CNN Business explica la contradicción sobre los aranceles de Trump

El asesor de la Casa Blanca, Peter Navarro, afirmó que los aranceles son un recorte de impuestos. Sin embargo, Richard Quest explica por qué esa declaración es contradictoria.

(CNN) – El presentador de CNN Business, Richard Quest, dice que la afirmación del asesor de la Casa Blanca, Peter Navarro, de que los aranceles son un recorte de impuestos y no un aumento es una declaración contradictoria.

“Son objetivos contradictorios. Seamos claros al respecto”, dijo Quest.

Quest continuó explicando:

“Ahora bien, si Peter Navarro tiene razón, y todo esto se trata de traer miles de millones, billones, a la economía, entonces eso contradice la idea de que está diseñado para mejorar y reactivar la producción estadounidense, porque, pensándolo bien, si se reactiva la producción estadounidense, no se obtendrá el arancel de importación y, por lo tanto, no se obtendrán los ingresos. No se pueden tener ambas cosas. Son dos caras de la misma moneda”.

Quest añadió que en el corto plazo podría haber una ventaja.

“A corto plazo, verán miles de millones de dólares ingresando al Tesoro de Estados Unidos. De hecho, también hay que llevarlos al banco. Pero tendrán que sopesarlo con este vasto experimento económico, como nunca antes hemos visto.

Más sobre el reclamo de reducción de impuestos: Navarro dijo el domingo que espera que los aranceles del presidente Donald Trump generen 6 billones de dólares en ingresos en la próxima década, lo que podría representar el mayor aumento de impuestos en la historia de Estados Unidos.

Incluso ajustando la inflación, esa cantidad sería el triple del aumento de impuestos implementado en 1942 para pagar el costo de la Segunda Guerra Mundial.

Navarro, el principal asesor de Trump para comercio y manufactura, insiste en que no se trata de un aumento de impuestos sino de una reducción de impuestos, haciéndose eco de la creencia reiterada de la administración Trump de que los aranceles no los pagarán los consumidores estadounidenses sino las empresas de otros países o los propios países.