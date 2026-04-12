Mundo Conflicto Estados Unidos-Irán

Ante amenazas de bloqueo de EE.UU: Guardia Revolucionaria de Irán advierte que atacará cualquier buque militar que se acerque al estrecho de Ormuz

Por CNN Chile

12.04.2026 / 16:00

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Teherán rechazó el anuncio de bloqueo de Donald Trump y afirmó que la vía marítima permanece abierta a buques civiles bajo sus propias regulaciones. La advertencia ocurre tras el fracaso de las negociaciones de paz en Pakistán.

(EFE) – La Guardia Revolucionaria iraní desmintió este domingo que el estrecho de Ormuz haya sido bloqueado por Estados Unidos y advirtió que cualquier embarcación militar que intente aproximarse será considerada una violación del alto el fuego y recibirá una “respuesta contundente” .

En un comunicado recogido por Tasnim, el cuerpo de élite afirmó que el paso marítimo permanece “bajo control inteligente, abierto al tránsito inocuo de buques civiles y sujeto a regulaciones específicas”.

Tensión tras el fracaso de las negociaciones

La advertencia iraní responde a las declaraciones de Donald Trump, quien ordenó bloquear el estrecho y retirar las minas colocadas por Irán. El paso, por donde transita el 20% del petróleo mundial, fue restringido por Teherán desde el inicio de la guerra el 28 de febrero.

La vía marítima fue uno de los puntos de desacuerdo en las fallidas conversaciones de paz entre ambas naciones realizadas ayer en Pakistán.

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