Análisis: Trump sugiere un “cambio de régimen” en Irán, aunque el verdadero impacto de los ataques está lejos de estar claro

El presidente de Estados Unidos prometió evitar nuevas guerras; sin embargo, en la actualidad advierte al mundo que "habrá paz o habrá tragedia para Irán". Ante la escalada de este conflicto, Teherán podría responder en distintos frentes, desde atacar bases militares hasta provocar una crisis energética a nivel mundial.

(CNN)— El ataque del presidente de Estados Unidos, Donald Trump a las plantas nucleares de Irán fue el momento más violento de sus dos mandatos y del enfrentamiento de 46 años de EE.UU. con la República Islámica.

Lleno de botines de batalla, ya parece estar jugando con la idea de un cambio de régimen.

Pero la realidad de si Trump realmente destruyó las ambiciones nucleares de Irán y las consecuencias de su agresión son mucho más ambiguas de lo que sus optimistas afirmaciones de victoria sugerirían.

El presidente insistió este domingo en que los daños a tres instalaciones nucleares atacadas por Estados Unidos fueron “monumentales”. Publicó en redes sociales que “los impactos fueron contundentes y precisos”.

Las incursiones alrededor del mundo realizadas por bombarderos furtivos B-2 desde Missouri utilizando bombas antibúnkeres nunca antes desplegadas demostraron el alcance único del Ejército estadounidense y su continua potencia a pesar del caos de la administración Trump en el Pentágono.

Si la orden de Trump erradicara el programa nuclear iraní, o lo retrasara años o décadas, podría reivindicar un logro histórico que eliminara una amenaza existencial para Israel. Si se neutraliza el poder iraní, Medio Oriente podría transformarse.

El presidente intentó, en efecto, bombardear a Irán para que se sentara a la mesa de negociaciones y lograra una cesión efectiva de su capacidad de enriquecer uranio. Pero es improbable que la humillación a manos de un enemigo al que Teherán considera el “Gran Satán” lo convenza de pedir la paz.

Y aumentan las dudas sobre si los ataques del fin de semana realmente destruyeron toda la infraestructura nuclear de Irán, como afirma Trump. El presidente aún no compartió la información de inteligencia que lo convenció de que Irán estaba a pocas semanas de construir un arma nuclear, a pesar de que las agencias de espionaje estadounidenses evaluaron que aún no había decidido hacerlo.

‘Un gran boom y mucho polvo’

Ahora es vital determinar si Irán recuperó material nuclear enriquecido o incluso lo reubicó antes de los ataques estadounidenses. De ser así, el intento de Trump de eliminar su vía de acceso a un arma podría, en cambio, catalizar una carrera de Teherán para construir un dispositivo rudimentario que convertiría al mundo en un lugar mucho más peligroso.

“Cualquiera que diga que tiene la menor idea sobre si estas redadas hicieron algo más que crear una gran explosión y mucho polvo no tiene idea de lo que está hablando”, dijo el representante Jim Himes, el demócrata de mayor rango en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, a Kasie Hunt de CNN en State of the Union el domingo.

Mientras tanto, todo el mundo espera la venganza militar de Irán, con el Medio Oriente en alerta ante nuevos disturbios y los estadounidenses potencialmente en la línea de fuego.

Las decisiones de Teherán serán cruciales. Un deslizamiento hacia otra guerra abierta en Medio Oriente no es inevitable. Pero la historia demuestra que los intentos estadounidenses de remodelar la región casi siempre fracasan al aprovechar las oportunidades de “conmoción y pavor”.

Amir-Saeid Iravani, enviado de la República Islámica ante las Naciones Unidas, dijo el domingo que “el momento, la naturaleza y la escala de la respuesta proporcionada de Irán serán decididos por sus fuerzas armadas”.

Mientras tanto, crece la incertidumbre sobre las intenciones del presidente. El vicepresidente J. D. Vance insistió el domingo en que Estados Unidos no estaba en guerra con Irán ni buscaba derrocar a sus líderes. Pero Trump, el domingo por la noche, planteó la posibilidad de una expansión de la misión, preguntando en Truth Social: “¿Por qué no habría un cambio de régimen?”. Probablemente, eso fue música para los oídos del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

La situación dentro del liderazgo iraní sigue siendo opaca. El país ya se encontraba en un período de transición, mientras el largo gobierno del Líder Supremo, el ayatolá Alí Jamenei, llegaba a su fin. Pero el desmantelamiento del poder regional de Irán por parte de Israel al aplastar a sus aliados en Gaza y Líbano, y ahora el golpe de Estados Unidos contra sus aspiraciones nucleares, podrían fomentar fuerzas políticas impredecibles.

Es improbable que una relajación del control del régimen clerical resulte en el liderazgo más benigno que Estados Unidos e Israel preferirían, y que millones de iraníes más moderados anhelan. En cambio, la agitación política podría acarrear una represión interna aún mayor. Y cualquier indicio de colapso estatal en una nación dos veces más grande que Irak podría repercutir en toda la región y el mundo.

La última incursión de Estados Unidos en Medio Oriente ya está teniendo profundas repercusiones políticas en su país.

Los principales republicanos elogiaron la fuerza, la claridad y la audacia de Trump, según ellos. Sin embargo, a pesar de su profundo vínculo con su base, algunos influyentes de derecha temen que esté llevando al movimiento MAGA a un atolladero.

Y un presidente con instintos autocráticos que está poniendo a prueba severamente el estado de derecho y la Constitución y está usando su poder para castigar a sus percibidos enemigos, ahora ha llevado a los EE.UU. a un posible nuevo conflicto basándose en una corazonada, sin presentar ningún argumento al público y después de ignorar el poder del Congreso para declarar la guerra .

A la espera de la respuesta de Irán

Esta cascada de incertidumbres tras los ataques de Trump pone de relieve que éste renunció al control total de esta nueva crisis tan pronto como los misiles antibúnker estadounidenses cayeron sobre la planta nuclear de Fordow.

Es poco probable que la resolución de este choque con Irán —un centro de civilización plagado de fallas históricas, sectarias, religiosas y políticas y un resentimiento hacia el percibido colonialismo estadounidense— sea tan limpia como la decisión de enviar un escuadrón de bombarderos B-2 alrededor del mundo para imponer los impulsos de un hombre fuerte estadounidense.

El próximo paso probablemente le corresponde a Irán.

Dependiendo del estado de sus fuerzas armadas tras días de intensos ataques aéreos israelíes, Teherán tiene opciones. Podría atacar vastas bases y activos militares estadounidenses en la región. Podría cerrar el Estrecho de Ormuz y provocar una crisis energética mundial. Podría lanzar misiles contra los yacimientos petrolíferos de los aliados de EE.UU., podría intentar perpetrar atentados terroristas contra intereses estadounidenses en la región, o incluso en territorio estadounidense.

Cada una de estas opciones conlleva altos riesgos. Podría ser contraproducente, por ejemplo, que Teherán cerrara rutas marítimas que ralentizarían sus propias exportaciones de petróleo a China y Rusia, sus aliados nominales.

Pero cada uno de estos pasos también podría arrastrar a Trump a una confrontación más directa con Irán y a una guerra a gran escala, mostrando los límites de su capacidad para controlar un ciclo de escalada.

Vance dijo al programa This Week de ABC News que si Irán abandonara su programa nuclear “pacíficamente”, encontraría un socio dispuesto en Estados Unidos, pero si contraatacaba a las tropas estadounidenses, se enfrentaría a una “fuerza abrumadora”.

Pero un presidente que prometió evitar nuevas guerras suena cada vez más belicoso.

En su publicación en redes sociales anunciando los ataques el sábado, Trump instó a Irán a negociar con Estados Unidos el fin total de su programa nuclear. Pero su discurso posterior a la nación fue mucho más beligerante, advirtiendo: “Habrá paz o habrá tragedia para Irán, mucho mayor que la que hemos presenciado en los últimos ocho días. Recuerden, aún quedan muchos objetivos”.

Por lo tanto, la posibilidad de que se intensifiquen las hostilidades parece acuciante. Esto se debe, entre otras cosas, a que un régimen que se definió durante casi medio siglo por su antipatía hacia Estados Unidos podría percibir una necesidad existencial de demostrar fuerza.

Aun así, un recurso a una guerra total por parte de Irán podría ofrecer una oportunidad para que Estados Unidos o Israel avancen hacia una estrategia de decapitación del régimen, a pesar de los graves riesgos de convertir a Irán en un Estado fallido.

Preguntas sobre los daños

El estado exacto de la capacidad nuclear restante de Irán será un tema prioritario en los próximos días. El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, se mostró notablemente menos optimista en sus evaluaciones inmediatas sobre los resultados de las incursiones del sábado que Trump o el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Nuevas evaluaciones de daños en batalla realizadas mediante vigilancia y otras formas de inteligencia podrían decidir si Trump ordena nuevas redadas que podrían exacerbar aún más las tensiones.

Los primeros análisis independientes de las secuelas de los ataques sugieren que los daños en uno de los tres sitios clave —Isfahán, objetivo de los misiles de crucero estadounidenses— se limitaron a las estructuras sobre el suelo. A diferencia de las otras dos instalaciones iraníes atacadas en la operación, los bombarderos B-2 no lanzaron bombas antibúnkeres masivas sobre la instalación de Isfahán, según informaron varias fuentes a CNN.

“Este es un ataque incompleto”, dijo Jeffrey Lewis, experto en armas y profesor del Instituto de Estudios Internacionales de Middlebury, que ha revisado de cerca las imágenes satelitales comerciales de los lugares del ataque.

“Si esto es todo lo que hay, esto es lo que queda: toda la reserva de uranio al 60%, que estaba almacenada en Isfahán en túneles que están intactos”.

Himes advirtió que Irán podría haber sacado parte del uranio enriquecido de Fordow antes de los ataques. “Existe la posibilidad —y subrayo la posibilidad— de que haya mucho uranio altamente enriquecido bajo un régimen enloquecido que ha decidido que la única manera de prevenir esto en el futuro es avanzar rápidamente hacia un arma nuclear”, dijo Himes.

Si ese es el caso, Trump habrá creado una amenaza para Estados Unidos e Israel que continuará durante años.

“Creo que lo más interesante, además de las represalias, es la reconstitución”, declaró Richard Haass, presidente emérito del Consejo de Relaciones Exteriores, a Fareed Zakaria de CNN. “¿Qué lecciones extrajeron los iraníes? Es muy posible que decidan que esto nunca habría sucedido si hubieran tenido armas nucleares. Así que creo que es posible que sus represalias sean relativamente modestas. Y lo que realmente quieren es situarse en una trayectoria que, dentro de unos años, cuando haya otra crisis, les permita estar en una posición diferente”.

Así que, esto podría no ser tan claro como pensamos. De hecho, podría desarrollarse no solo a lo largo de semanas y meses, sino a lo largo de muchos años.

Mientras tanto, Washington ya está vibrando con un espectáculo familiar de funcionarios, expertos y analistas, todos ellos presentando argumentos lógicos sobre por qué Trump actuó correctamente, por qué la misión tuvo éxito y cómo Irán podría servir mejor a sus intereses con una respuesta moderada.

Pero, como lo demuestra la larga lista de guerras perdidas por Estados Unidos a finales del siglo XX y en el siglo XXI, las cosas casi nunca son tan simples

Por Stephen Collinson.