Análisis: La gran noche de Trump agudiza las amargas divisiones internas de Estados Unidos

“Estados Unidos ha vuelto”, expresó Donald Trump en su primer discurso ante el Congreso. Dicha instancia evidenció la división política que enfrenta el país, con los demócratas levantando carteles y calificándolo de "mentiroso".

(CNN )— El abismo político de Estados Unidos modernos nunca había parecido tan sombrío.

El discurso del presidente Donald Trump ante el Congreso este martes por la noche adoptó las costumbres de una celebración política anual familiar. Pero no logró salvar el abismo de incomprensión y desprecio que divide al país por la mitad.

“Señor presidente de la Cámara, el presidente de Estados Unidos”, bramó el sargento de armas de la Cámara en su estribillo de fábula antes de que Trump entrara en la Cámara de Representantes.

Fue uno de los únicos momentos normales en una noche que fue ejemplo de cómo la unidad nacional está rota mientras el presidente se embarca en un segundo mandato que millones creen que marcará el comienzo de una nueva edad de oro estadounidense y otros millones temen que destruya el país que aman.

A la izquierda de Trump estaban sus adorados y estridentes seguidores, que se pusieron en pie de un salto en repetidas ocasiones, vitoreando “EE.UU., EE.UU., EE.UU.” y”Trump, Trump, Trump”, en los bancos del Partido Republicano que él ha transformado hasta hacerlo irreconocible en un movimiento político personal.

Su discurso fue indistinguible de sus mítines de campaña, que palpitaban con retórica encendida, falsedades y demagogia.

Pero la trinidad formada por el presidente, el vicepresidente J. D. Vance y el presidente de la Cámara Mike Johnson en el estrado de la Cámara hablaba del poder desenfrenado del Partido Republicano, mientras el líder de la mayoría del Senado John Thune y los jueces conservadores de la Corte Suprema miraban desde abajo.

La falta de poder de los demócratas queda al descubierto

No se trataba oficialmente de un discurso sobre el Estado de la Unión, por lo que Trump no pronunció la clásica frase del informe anual de un presidente. Pero por lo visto en el programa de máxima audiencia de este martes por la noche, el estado de MAGA es dominante.

El estado de los demócratas, mientras tanto, es impotente.

Algunas de las principales figuras del partido de la oposición ni siquiera se molestaron en aparecer. Los que lo hicieron se sentaron con cara de piedra, rígidos y silenciosos en sus asientos. Pero el representante de Texas Al Green se levantó e increpó a Trump, agitando su bastón e ignorando las peticiones de Johnson de que se sentara. Fue expulsado por los pesados de la oficina del sargento de armas entre abucheos y gritos de los bancos republicanos. Fue una escena fea y airada, pero que personificó las divisiones del país.

Algunos demócratas mostraron pancartas en las que se leía “mentiroso” o “falso”, mientras que otros se marcharon, gestos que, junto con la solitaria protesta de Green, sirvieron sobre todo para poner de relieve la débil y descoordinada resistencia del partido a un presidente que se arroga un poder casi ilimitado.

Los discursos anuales de los presidentes se han vuelto más tensos y cargados en los últimos años y han visto a los republicanos reprender a los presidentes demócratas Barack Obama y Joe Biden. Trump conjuró varios momentos de humanidad que destacaron a estadounidenses dignos, incluso cuando ordenó que D. J. Daniel, un niño de 13 años que sobrevivió a un cáncer cerebral, jurara su cargo como agente del Servicio Secreto.

Pero no hizo casi ningún esfuerzo por llegar más allá de su base política. En su lugar, un presidente que comparecía en la Cámara de Representantes por primera vez desde que sus partidarios la saquearon el 6 de enero de 2021, culpó exclusivamente a sus oponentes de una crisis de desunión nacional. Ignoró el impacto de su propia política que, más que la de ningún otro presidente en los últimos tiempos, está arraigada en unas divisiones cada vez mayores. Atacó con frecuencia a Biden, una fijación continua para Trump incluso después de la abatida salida del demócrata de la escena pública, y utilizó un insulto racial contra la senadora demócrata por Massachusetts Elizabeth Warren.

“Este es mi quinto discurso de este tipo ante el Congreso y, una vez más, miro a los demócratas que tengo delante y me doy cuenta de que no hay absolutamente nada que pueda decir para hacerles felices o para que se pongan en pie o sonrían o aplaudan”, dijo Trump.

“Podría encontrar una cura para la enfermedad más devastadora –una enfermedad que acabaría con naciones enteras o anunciar las respuestas a la mayor economía de la historia– o la detención de la delincuencia a los niveles más bajos jamás registrados. Y estas personas sentadas aquí no aplaudirán, no se pondrán en pie y, desde luego, no vitorearán estos logros astronómicos”.

El comentarista político de CNN David Axelrod, ex alto asesor de Obama, resumió el ambiente jugando con una de las “victorias” de Trump: el cambio de nombre del golfo de México. “Hablando de golfos, el abismo entre los partidos en este momento podría llamarse apropiadamente el golfo de América”, escribió en un post en el livestream online de análisis de expertos de CNN.

Trump ofrece pocos planes para atajar los temores económicos

Aunque a menudo fue desalentador, el teatro político de este martes por la noche aclaró al menos cuál es la posición del país.

Trump personifica una auténtica muestra del carácter natural de Estados Unidos a un cuarto del siglo XXI: nacionalista, hostil a las relaciones exteriores, cansado de la inmigración indocumentada y de la extralimitación “woke” de los progresistas en cuestiones de diversidad y género, y firme en la creencia de que las élites que dirigen el Gobierno son enemigas del pueblo.

El presidente entró en el discurso tras el inicio más concentrado de una nueva presidencia desde Franklin D. Roosevelt en 1933; aunque el demócrata forjó un cambio más duradero en una ventisca de legislación que fue más permanente que los decretos firmados por Trump.

El nuevo mantra de Trump es el “sentido común”, un cajón de sastre que justifica la evisceración del Gobierno federal por parte de Elon Musk; el esfuerzo de Trump por imponer una paz en Ucrania que favorezca a Rusia; su imposición este martes de aranceles masivos diseñados para proteger a las empresas nacionales; y su extraordinario llamamiento en televisión en directo al pueblo de Groenlandia para que se separe de Dinamarca y se una a Estados Unidos. (Las encuestas sugieren que el pueblo de Groenlandia no está interesado).

Para muchos estadounidenses, lejos de las ciudades y los suburbios donde vive la mayoría de los demócratas, esto sí parece de sentido común y el inicio de mandato de Trump, de conmoción y pavor, es un anticipo de sus promesas.

“Estados Unidos ha vuelto”, dijo Trump. “Nuestro país está al borde de un regreso como el mundo nunca ha presenciado y quizás nunca volverá a presenciar”. Y prosiguió: “No ha sido más que una acción rápida e implacable. El pueblo me eligió para hacer el trabajo, y lo estoy haciendo”.

Pero Trump también fue elegido para arreglar la escalada de los precios de los comestibles y la vivienda, después de que Biden y su sucesora como candidata demócrata, la exvicepresidenta Kamala Harris, tuvieran pocas respuestas sobre uno de los principales temas de las elecciones del año pasado. Este martes hubo pocos indicios de que Trump tuviera un plan para solucionar estos problemas. Culpó a su predecesor del altísimo precio de los huevos, pero en realidad el creciente temor a la gripe aviar ha llevado el coste a su punto álgido bajo su mandato.

Trump no mencionó el reciente desplome de los mercados bursátiles, asustados por la introducción este martes de aranceles del 25% a Canadá y México, ni la probabilidad de que los aranceles aumenten aún más los precios, cuando la confianza de los consumidores está cayendo y hay señales alarmantes de un menor crecimiento económico.

Y como de costumbre, gran parte de lo que dijo Trump era falso. No heredó, como dijo, una catástrofe económica de Biden. Su afirmación de que los países extranjeros habían vaciado sus cárceles en Estados Unidos no era cierta. Y exageró enormemente el verdadero recuento de los miles de millones de dólares que la administración Biden dio a Ucrania.

Aunque Trump es un héroe para sus partidarios, muchos otros estadounidenses creen que sus políticas no harán grande a Estados Unidos de nuevo, sino que borrarán los valores y la misión que han construido la grandeza nacional durante generaciones.

Con sus aranceles, su abrazo a los autócratas y su desprecio por la democracia dentro y fuera del país, Trump está desmantelando simultáneamente las estructuras de seguridad nacional y libre comercio que hicieron de Estados Unidos la nación más rica y poderosa de la historia. Sus acaparamientos de poder desde que regresó a la Casa Blanca amenazan la Constitución y el Estado de derecho, y confirman los temores de los fundadores, que temían que un presidente intentará algún día convertirse en rey.

La senadora por Michigan Elissa Slotkin, en la respuesta demócrata al discurso de Trump, advirtió de que el presidente haría pagar más a todos los estadounidenses, estaba generando el caos y advirtió de que Ronald Reagan estaba “revolcándose en su tumba” por el acercamiento de Trump al presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Tiene razón.

Pero se avecinan años de furia política y división. Porque como dijo Trump: “Recién estamos comenzando”.