Análisis: La Casa Blanca califica de “engaño” la polémica sobre los chats de ataque a Yemen. No lo es

La inclusión de un editor en un chat donde se planificaba el ataque que Estados Unidos llevó a cabo en Yemen ha significado una serie de críticas e interpelaciones. Sin embargo, la administración de Trump adoptó la estrategia de cuestionar a la fuente y negar que exista tal polémica.

Análisis de Stephen Collinson, CNN

(CNN) – En la Casa Blanca de Donald Trump, importa menos lo que uno hace mal que lo duro que uno lucha para contrarrestarlo.

El revuelo en torno a los detalles operativos de los ataques militares en Yemen, publicado en un chat grupal entre altos funcionarios de la administración, está poniendo de relieve esta regla fundamental de vida en la órbita del presidente.

El comportamiento ingenuo y descuidado de los principales asesores de Trump podría haber puesto en peligro a los pilotos estadounidenses. Una de las peores filtraciones de inteligencia cometidas por altos funcionarios en años, plantea serias dudas sobre la competencia de los altos funcionarios encargados de garantizar la seguridad de los estadounidenses.

Pero la principal preocupación de la administración es proteger al presidente y a su equipo. Están demonizando a quienes señalan sus fechorías y alimentando la narrativa conspirativa más amplia de que Trump es, una vez más, víctima de una cacería de brujas del Estado profundo.

La obsesión por responder a un escándalo de seguridad nacional con un argumento ferozmente político es característica de una Casa Blanca que nunca admite haber actuado mal, siguiendo uno de los principios básicos de la vida prepolítica de Trump.

Pero el drama podría haber dañado ya las operaciones estadounidenses en Yemen, así como la reputación de Estados Unidos en general, y haber ofrecido una mina de oro a sus enemigos en materia de inteligencia. El desprecio de los altos funcionarios por las precauciones básicas de seguridad y su negativa a rendir cuentas por transgresiones que podrían resultar en el despido o incluso el procesamiento de un subordinado solo pueden comprometer la integridad del gobierno.

Sin embargo, es prematuro afirmar si las carreras de los principales miembros del gabinete y funcionarios están amenazadas y si el propio Trump podría pagar un precio político. El proceso de descontento del presidente con sus subordinados suele ser lento, afectado por la cobertura mediática, y donde las imperfecciones cobran fuerza y ​​limitan la permanencia de sus principales asesores.

La Casa Blanca usa una de sus excusas favoritas: Es un “engaño”

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, insistió el miércoles en que el asunto era un gran engaño y demostró que los demócratas y sus propagandistas en los grandes medios de comunicación saben muy bien cómo fabricar, orquestar y difundir una campaña de desinformación. También atacó la integridad del editor jefe de The Atlantic, Jeffrey Goldberg, quien fue incluido por error en la conversación entre altos funcionarios.

Trump, por su parte, afirmó que los detalles explícitos de los ataques contra los rebeldes hutíes, publicados por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, previos a la misión, no eran relevantes, argumentando que el asesor de seguridad nacional, Mike Waltz, asumió la responsabilidad de incluir a Goldberg en el chat de la aplicación Signal. “¿Cómo se involucra a Hegseth en esto?”, preguntó Trump a un periodista en el Despacho Oval. “Hegseth no tuvo nada que ver con esto”.

En el centro de la estrategia del presidente reside su disposición a negar descaradamente hechos obvios para cualquiera que lea el mensaje de texto adicional publicado por The Atlantic el miércoles. En cierto modo, esta negativa a aceptar la verdad otorga a la administración un poder especial, ya que sugiere que no hay nada que no pueda hacer. Los legisladores demócratas y los comentaristas de los medios que señalan la verdad logran pocos avances porque participan en un juego convencional que no puede comprender la realidad cambiante de Trump.

La Casa Blanca también intentó desvirtuar la contundente evidencia de la controversia con un argumento semántico sobre si la información publicada por Hegseth era clasificada o equivalía a “planes de guerra”. Leavitt intentó hacer pasar información específica en el hilo sobre el momento de los ataques estadounidenses con aviones de guerra y drones como una “discusión política” y, como de costumbre, culpó de todo al predecesor de Trump, refiriéndose a los militantes hutíes respaldados por Irán como terroristas a quienes “la administración Biden permitió actuar con libertad”.

La estrategia de Trump de nunca admitir irregularidades y lanzar un ataque frontal fue rápidamente adoptada por Hegseth y Waltz en cuanto se conoció la noticia. El secretario de Defensa atacó ferozmente a Goldberg e insistió repetida e inexactamente en que “nadie está enviando mensajes de texto con planes de guerra”. Afirmó en un comunicado que no se publicó información clasificada ni información “sobre fuentes y métodos”. “Seguiremos haciendo nuestro trabajo, mientras los medios hacen lo que mejor saben hacer: difundir bulos”, añadió.

El desafío de Hegseth fue típico de la grandilocuencia que Trump detectó cuando era presentador de Fox News y vehemente defensor del presidente en su primer mandato y que lo convirtió en secretario de Defensa, a pesar de su falta de experiencia en seguridad nacional de alto nivel.

Waltz también se entregó a varias de las apariciones televisivas histriónicas que Trump exige a sus subordinados. El martes, en Fox News, llamó a Goldberg “perdedor” y lanzó una nueva conspiración que sugería que, de alguna manera, había pirateado el chat.

Las consecuencias de la brecha de seguridad todavía resuenan

Mientras criticaban duramente la cobertura sobre su deficiente seguridad operativa y su incompetencia como un “engaño” -una táctica gastada para orientar a la maquinaria mediática conservadora-, los altos funcionarios de Trump ignoraban la gravedad de sus errores.

El peligro más evidente del infame chat grupal era que podría haber puesto en riesgo al personal militar estadounidense durante las incursiones en Yemen. A pesar de negarlo, Hegseth publicó información sobre el momento, los objetivos y los sistemas de armas antes de que se produjeran los ataques, según los detalles del chat publicados por The Atlantic.

“215et: LANZAMIENTO de los F-18 (paquete de primer ataque)”, decía uno de los mensajes. “1345: Comienza la ventana de primer ataque del F-18 ‘basada en disparadores’ (el terrorista objetivo se encuentra en su ubicación conocida, por lo que DEBERÍA LLEGAR A TIEMPO). Además, lanzamiento de drones de ataque (MQ-9)”, decía otro.

La práctica habitual en las operaciones militares estadounidenses es mantener la información de inteligencia bajo estricta reserva hasta que todos los estadounidenses estén fuera de peligro. Publicar detalles de los próximos ataques en una plataforma que podría ser interceptada por agencias de inteligencia hostiles y transmitida a las unidades hutíes fue una enorme irresponsabilidad.

En este caso, ningún piloto ni avión estadounidense fue derribado por fuego antiaéreo. Pero su suerte podría no ser la misma en caso de un futuro fallo similar. Y las potencias hostiles ahora tienen una razón aún mayor para vigilar las comunicaciones inseguras de altos funcionarios.

“Es un nivel de arrogancia e incompetencia que, francamente, es aterrador”, declaró el senador Mark Warner a Kasie Hunt de CNN en “The Arena”. El demócrata de mayor rango en el Comité Selecto de Inteligencia del Senado añadió: “Estoy tan molesto porque esto pone en peligro a nuestros hombres y mujeres”.

Una agencia de espionaje enemiga también podría haber utilizado dicha información para alertar a sus objetivos y que huyeran. La inaccesibilidad de Yemen es tal que resulta difícil emitir juicios independientes sobre la afirmación de Trump de que las operaciones militares estadounidenses contra los hutíes, que atacaron el transporte marítimo comercial en el Mar Rojo, son un gran éxito.

Los mensajes indiscretos de Hegseth también plantean graves riesgos de inteligencia. Se jactó, por ejemplo, de que Estados Unidos había eliminado a “su principal experto en misiles” y de que Estados Unidos había identificado con certeza al objetivo que entró en el edificio de su novia, que se derrumbó tras el ataque estadounidense. Esta información es valiosa para los líderes hutíes supervivientes y podría llevarlos a reforzar su propia seguridad. Y aunque Hegseth insistió en que no se revelaron “fuentes ni métodos”, los rebeldes hutíes ahora saben que Estados Unidos tiene gran visibilidad de los movimientos granulares en Yemen, ya sea mediante vigilancia satelital o aérea o mediante recursos de inteligencia.

“(Los hutíes) saben que probablemente tengamos inteligencia humana sobre el terreno vigilando ese apartamento”, declaró el general de brigada retirado del ejército estadounidense Steven Anderson a Jim Sciutto en CNN International. “Esa persona podría estar siendo torturada o muerta ahora mismo como resultado de ese hilo”.

Las consecuencias del chat de Signal también amenazan con crear divisiones dentro de las principales agencias de seguridad nacional. Si bien Trump y Hegseth argumentan que no hay nada de malo en la posible exposición de detalles de operaciones militares en curso, es improbable que un oficial de bajo rango o un miembro del ejército uniformado obtenga clemencia por un comportamiento similar. “Les aseguro que si se tratara de un mayor, un capitán y jóvenes tenientes que hubieran estado en un chat y revelado mucha información clasificada, serían procesados. Probablemente perderían sus comisiones”, declaró el almirante retirado James Stavridis en “CNN News Central”.

Responsabilidad selectiva

La credibilidad de Hegseth está especialmente en duda, y su promesa durante su audiencia de confirmación de que el verdadero liderazgo estaba regresando al ejército estadounidense suena hueca.

“Se acerca la rendición de cuentas, porque todos en esta sala lo saben: si eres fusilero y pierdes tu fusil, te castigan duramente. Pero si eres general y pierdes una guerra, recibes un ascenso”, dijo Hegseth en una audiencia memorable por las advertencias de los demócratas sobre su falta de experiencia para el cargo. “Nos aseguraremos de que todos, desde los más altos mandos, desde el general de mayor rango hasta el soldado de menor rango, reciban un trato justo”.

Aunque Hegseth no se está responsabilizando, las probabilidades de que él o cualquier otro funcionario se enfrente a medidas disciplinarias o investigaciones externas parecen escasas. La Casa Blanca ha instalado a ultraleales de Trump en el Departamento de Justicia y el FBI, agencias que, en una administración normal, podrían investigar infracciones como la del hilo de Signal. Inspectores generales, funcionarios de control independientes, también han sido despedidos en todo el gobierno. Y los legisladores republicanos se han mostrado reacios a someter a la administración Trump a una supervisión rigurosa.

Por ahora, Trump respalda a sus funcionarios, incluyendo a Waltz y Hegseth. Actuar de otro modo validaría a los oponentes políticos que afirman que eligió a asesores que no estaban cualificados para sus cargos.

Leavitt declaró el martes en Fox News que «el presidente Trump tiene plena confianza en su equipo de seguridad nacional». Pero la historia demuestra que tales garantías son de poco valor. El presidente respalda a sus funcionarios, hasta que deja de hacerlo. Los asesores de seguridad nacional han demostrado ser especialmente vulnerables: el presidente logró nombrar a cuatro personas permanentes para el cargo durante su primer mandato. En febrero de 2018, por ejemplo, se le preguntó a la entonces secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, sobre la actitud de Trump hacia su entonces asesor de seguridad nacional, H.R. McMaster. «Aún confía en el general McMaster», dijo Sanders.

Un mes después, McMaster se había ido.